La Hongrie aurait tenté d'espionner l'UE de l'intérieur

La Hongrie a tenté d'espionner les institutions européennes entre 2012 et 2018 pour «être informée en amont de toute mesure susceptible de nuire à ses intérêts», selon une enquête journalistique publiée jeudi.
09.10.2025, 18:1909.10.2025, 18:19

«Chaque citoyen hongrois travaillant à la Commission qui avait une valeur potentielle en matière de renseignements était considéré comme une cible de recrutement et faisait l'objet d'un profilage», a expliqué le centre d'investigation hongrois Direkt36.

Direkt36, ayant le média hongrois Telex comme partenaire de publication, a enquêté avec son homologue allemand Paper Trail Media et le quotidien belge De Tijd.

Orban «instrumentalise» une vieille querelle avec l'Ukraine

Le média a expliqué que sous couverture diplomatique auprès de la représentation officielle de la Hongrie à Bruxelles, des faux diplomates avaient approché ces fonctionnaires de l'UE de nationalité hongroise. Il leur avait demandé de faire fuiter des informations sensibles ou d'influencer les rapports de la Commission.

«Réécris ceci, supprime cela», a expliqué l'un d'entre eux à Direkt36, l'objectif étant «que les textes reflètent la vision du monde du gouvernement Orban». A l'époque des faits, la représentation hongroise était dirigée par Oliver Varhelyi, devenu en 2019 commissaire européen.

«Il était certainement au courant des activités d'espionnage menées à son ambassade» et «il était lui-même l'un des utilisateurs finaux des informations recueillies», selon Direkt36.

«Activités particulièrement agressives»

Les activités d'espionnage sont même devenues «particulièrement agressives» pendant la période où il était ambassadeur auprès de l'UE, assure le centre hongrois d'investigation. En contrepartie, Budapest proposait de l'argent ou une aide à l'évolution professionnelle aux fonctionnaires européens de nationalité hongroise.

La Hongrie serre la vis contre la communauté LGBTIQ+

Direkt36, qui dit ignorer si ces activités ont réussi ou non, affirme qu'elles ont été portées à la connaissance des dirigeants de l'UE. En 2024, le gouvernement de Viktor Orban a inauguré une «Maison hongroise» à Bruxelles, «juste en face du bureau du Premier ministre belge». Ce centre culturel est, selon le collectif d'investigation, perçu comme un «risque» par les services belges de renseignement.

Ni le gouvernement hongrois, ni la représentation de la Commission européenne à Budapest n'ont immédiatement répondu à la demande de commentaire de l'AFP.

Le dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orban est en conflit avec les autorités européennes depuis son retour au pouvoir en 2010, accusé d'avoir porté atteinte à l'État de droit. Ce qui lui vaut plusieurs procédures de la part de Bruxelles, dont le gel de plusieurs milliards d'euros de fonds européens. (sda/ats/afp)

