L'île aux serpents a été le théâtre d'une nouvelle opération très curieuse. images: hur

Pourquoi l'Ukraine a mobilisé ses soldats d'élite pour sauver 15 chats

Après l'invasion russe, un îlot de la mer Noire est devenu mondialement célèbre grâce à ses courageux défenseurs ukrainiens. Aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire folle à raconter.

Le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a récemment dévoilé une mission extraordinaire sur son canal Telegram. Des soldats ukrainiens auraient évacué 15 chats de l'île aux serpents. L'hiver approchant, le froid rend difficile la survie des nombreux félins présents sur l'île. Afin de garantir leur sécurité, les animaux ont donc été transférés dans l'un des plus grands refuges pour animaux du pays.

Les forces spéciales ukrainiennes, des civils et une entreprise privée ont participé à l'opération de sauvetage sur l'île de Zmiinyi, devenue mondialement célèbre sous le nom d'île aux serpents.

Comment s'est déroulée l'opération?

Voici à quoi ressemblait l'île aux serpents des années avant la guerre. Image: Wikimedia CC BY-SA 4.0

Aussi appelée «l'île des heureux» dans la mythologie grecque, l'île aux serpents est aujourd'hui une zone militaire fermée. Au début de l'invasion russe au printemps 2022, elle est devenue mondialement célèbre.

A l'époque, les défenseurs ukrainiens postés à cet endroit ont refusé de se rendre face à la supériorité numérique de l'ennemi. Leur message radio de défi «Russian Warship, Go Fuck Yourself!» est devenu une légende.

Cette petite île de la mer Noire - d'un diamètre de 600 mètres et d'une longueur de côte de 4 kilomètres - a une valeur hautement symbolique. Elle représente la volonté de défense inébranlable de l'Ukraine. Et voilà qu'elle s'est enrichie d'une nouvelle histoire.

Comme l'écrit le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) sur Telegram, des soldats d'élite en patrouille ont décidé d'évacuer les chats de l'île.

L'opération de sauvetage des animaux a été baptisée «Opération HUR-KIT». Sur leur canal Telegram, les responsables ont publié diverses photos qui documentent l'évacuation des animaux.

images: HUR / telegram

Tous les félins n'étaient pas enthousiastes au départ ...

images: HUR / watson

L'unité qui a mené le sauvetage des chats sur l'île aux serpents porte le nom de son commandant, dont l'indicatif radio est Tymur. Elle a déjà effectué de nombreuses missions spéciales derrière les lignes ennemies, y compris dans la péninsule occupée de Crimée.

Le chef du service de renseignement militaire ukrainien a accepté l'évacuation des chats. Il est lui-même considéré comme un grand ami des animaux (nous y reviendrons).

Qu'est-ce qui rend cette mission si particulière?

C'est là qu'intervient la MacPaw Foundation, une organisation à but non lucratif créée par l'entreprise ukrainienne de logiciels MacPaw. L'objectif de la société est d'utiliser une partie des revenus de l'entreprise et des dons privés pour sauver le plus grand nombre de vies possible.

La fondation a soutenu l'évacuation des chats en apportant une aide logistique et en se rendant sur place. La directrice, Anna Manuhina, a participé personnellement à l'opération de sauvetage.

Anna Manuhina. Image: MacPaw

La porte-parole de l'entreprise, Oleksandra Lytvynenko, spécialiste des relations publiques et Corporate Social Responsability (CSR), parle d'un véritable succès:

«Au-delà du sauvetage d'animaux, elle montre la valeur de la solidarité et la conviction que chaque vie compte. De telles actions ont un effet domino. Elles inspirent d'autres personnes à agir et renforcent le message selon lequel, même dans les moments les plus sombres, l'humanité prévaut. La campagne a attiré l'attention et a renforcé la prise de conscience de la situation critique des animaux dans les zones de conflit.»

Où ont été emmenés les animaux?

Dans l'un des plus grands refuges pour animaux du pays.

«Cette opération a non seulement permis de sauver des vies, mais aussi de redonner espoir aux personnes qui travaillent sans relâche à la protection des animaux en danger» Oleksandra Lytvynenko

La porte-parole de MacPaw souligne les efforts déployés pour couvrir la protection des animaux et les besoins humanitaires au milieu de la guerre:

«Au fil des ans, nous avons soutenu à plusieurs reprises des refuges pour animaux dans toute l'Ukraine, y compris le refuge Sirius, qui a été dévasté pendant l'occupation russe.»

Oleksandra Lytvynenko. Image: MacPaw

En avril 2022, après la libération de la région de Kiev, des bénévoles de sa fondation auraient été les premiers à fournir au refuge Sirius de la nourriture et tout le matériel nécessaire aux soins des animaux:

«Le refuge pour animaux Sirius, le plus grand d'Ukraine, a dû faire face à de grandes difficultés pendant l'occupation russe. Plus de 3 000 animaux et le personnel du refuge ont été privés de nourriture, d'eau et de communication pendant plus d'un mois.»

Les envahisseurs russes ont tiré sur les téléphones portables de la population civile. Image: MacPaw Foundation

En collaboration avec l'organisation humanitaire privée ukrainienne Come Back Alive, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour améliorer la situation.

Anna Manuhina se souvient:

«Le personnel du refuge était très effrayé, car il ne savait pas qui nous étions. Le lendemain, nous avons également apporté de la nourriture pour les animaux, mais cette fois, nous avions aussi des téléphones portables, de la nourriture et des médicaments pour les employés du refuge.



Malgré quelques difficultés, comme des ponts détruits et des mines non explosées, notre équipe a été la première à atteindre le refuge.»

Image: watson / MacPaw Foundation

Pourquoi l'entreprise de logiciels MacPaw mise-t-elle sur «l'aide non létale»?

Sur le site web de la MacPaw Foundation, on peut lire que l'organisation fournit «exclusivement une aide non létale» en pleine guerre. Interrogée sur ses raisons, la porte-parole explique qu'en tant que fondation d'utilité publique d'une entreprise informatique, elle s'engage «dans des limites juridiques et éthiques claires». Cela l'empêche d'utiliser les dons pour acheter des armes:

«Notre mission est de nous concentrer sur l'aide humanitaire et la construction de la résilience. Cela inclut la fourniture d'une assistance technique essentielle qui contribuera à sauver la vie des défenseurs ukrainiens et des civils touchés.»

Ils fournissent entre autres des récepteurs Starlink (Internet par satellite), des appareils EcoFlow (générateurs d'électricité), des ordinateurs portables et des tablettes ainsi que de l'aide médicale comme des seringues, mais aussi des véhicules d'évacuation.

«Cette approche garantit que nous contribuons à sauver des vies et à renforcer les capacités des défenseurs et des communautés, sans contribuer à la prolifération des armes» Oleksandra Lytvynenko

En réponse à une question, la porte-parole de MacPaw explique que les dons en provenance de Suisse sont également les bienvenus. Cela est possible directement sur le site web de la fondation.

Depuis février 2022, la Fondation MacPaw a fourni plus de 10 millions de dollars d'aide non létale pour soutenir les défenseurs ukrainiens, les personnes déplacées et les populations vulnérables, a-t-elle ajouté.

«Notre focalisation sur l'assistance technique, les soins médicaux et le bien-être des animaux reflète une approche holistique pour aider l'Ukraine à survivre et à se reconstruire pendant et après l'invasion.»

Depuis son lancement en 2018, l'entreprise informatique soutient déjà des initiatives et des projets sociaux, en utilisant à chaque fois le hashtag #MacPawCares.

Un étudiant fonde une entreprise de logiciels La société ukrainienne de logiciels MacPaw a été fondée en 2008 par Oleksandr Kosovan, alors étudiant. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 500 personnes dans plus de 30 pays. Parmi les produits les plus connus figure l'utilitaire «CleanMyMac» développé pour les ordinateurs Apple. Un Mac sur cinq sur la planète exécute désormais une application de cette entreprise informatique innovante.

Pourquoi les services secrets sauvent des chats

Le chef du service de renseignement militaire ukrainien (HUR), Kyrylo Boudanov, est considéré comme un grand ami des animaux et est une légende vivante dans son pays. Il a déjà survécu à plusieurs attentats russes. Parmi ses animaux de compagnie figurent des canaris, deux chats (Günter et Zmiy) ainsi qu'une grenouille nommée Petro, qui vit dans un aquarium dans le bureau de l'ex-soldat d'élite.

Depuis 2016, la chouette est le symbole du service de renseignement militaire ukrainien HUR. La raison? La chauve-souris - une proie des chouettes - est le symbole des unités spéciales russes GRU Speznas.

Image: Wikipedia

La devise latine des services secrets militaires ukrainiens est «Sapiens Dominabitur Astris» («Le sage dominera les étoiles») et fait également allusion à la devise de la Speznas russe ennemie («Seules les étoiles sont au-dessus de nous»).

Lors d'une opération militaire dans la région de Kharkiv cette année, des soldats de la 92nd Assault Brigade (OShBr) ont découvert des chouettes affamées enfermées dans une cage dans une maison détruite. Les oiseaux ont été sauvés et confiés à la garde du chef des services secrets. Kyrylo Boudanov a décidé que les animaux trouveraient un nouveau foyer au zoo de Kiev.