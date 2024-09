Les plongeurs ukrainiens sont redoutés (image d'illustration). Image: Shutterstock

«Le véhicule a explosé»: les Russes ne les voient jamais arriver

L'Ukraine opère en profondeur sur le territoire ennemi avec des plongeurs d'élite. Ces missions sont extrêmement dangereuses, mais les plongeurs militaires parviennent à surmonter même des situations impossibles.

Christoph Cöln / t-online

Dans l’obscurité de la nuit, les plongeurs de combat ukrainiens surgissent des eaux glacées, camouflés dans leurs combinaisons. Leur mission: frapper au cœur des défenses de Poutine. En équipes de quatre, ils traversent rivières et flots de la mer Noire pour mener des opérations de sabotage, parfois bien au-delà des positions ennemies. Reliés entre eux par une simple corde pour communiquer sous l'eau, ils utilisent des équipements de pointe, conçus pour éviter toute émission de bulles, afin de rester invisibles.

Jusqu'à présent, on ne savait presque rien de cette unité militaire spéciale. Les plongeurs du 73e centre d'opérations maritimes apparaissent pour la première fois au grand jour, mais de manière anonyme pour ne pas mettre leur vie en danger. Ils effectuent des missions extrêmement complexes et dangereuses. Mais leurs interventions peuvent changer le cours de la guerre de manière décisive.

Le jeune commandant d'une des équipes de plongeurs au journal britannique Times a expliqué:



«Nos plongeurs pénètrent discrètement dans des zones ennemies à bord de bateaux, plongent, s'approchent des côtes, effectuent des reconnaissances, déminent, débarquent et mènent des opérations spéciales.»

Ils sont l'équivalent ukrainien des Navy Seals américains ou du Special Boat Service britannique. Leur mission est de déclencher une vague de destruction, de semer le chaos et la confusion au sein des forces russes.

D'où viennent ces troupes d'élite?

Depuis l’annexion de la Crimée par les troupes russes en 2014, l’Ukraine mène également le combat sur et sous l’eau. Avec l’invasion massive des forces de Vladimir Poutine au printemps 2022, les grands fleuves de l'est et du sud du pays, ainsi que la stratégique mer Noire, sont devenus des zones de combats. La ligne de front traverse souvent l’un de ces cours d’eau, comme le Dniepr, où les forces ukrainiennes et russes se font face sur plusieurs kilomètres.

Les plongeurs de combat ukrainiens ont été formés par des forces spéciales britanniques et américaines, et sont équipés de la technologie la plus récente pour leurs missions. Celle-ci leur permet de devenir pratiquement invisibles dans l'eau. Les Russes ne les voient jamais arriver, affirment-ils au journal Times. Ce qui est crucial, car dans le cas contraire, ils seraient probablement morts depuis longtemps.

Des Navy Seals américains à l'entrainement en 2022. Image: www.imago-images.de

Cependant, sous l'eau et de nuit, même l'équipement le plus moderne n'est pas toujours utile, c'est pour cette raison qu'ils s'appuient sur des outils conventionnels: boussole, montre, profondimètre et calcul mental pour évaluer correctement les distances et les réserves d'air, ces outils sont leur assurance vie. Les forces spéciales britanniques ont appris à leurs collègues ukrainiens à détruire les dispositifs de défense russes sous l'eau à l'aide de drones sous-marins lors d'une formation compacte de six mois.

Ce sont surtout les mines marines qui posent un problème à l'Ukraine. Depuis l'invasion russe et l'occupation de la mer Noire qui en a résulté, les eaux autour de la côte ukrainienne regorgent d'engins explosifs. Pour que l'Ukraine puisse utiliser les voies maritimes, il faut déminer.

Une bataille stratégique en mer Noire

«La mer Noire est actuellement l'une des eaux les plus dangereuses au monde», a déclaré Dmitro Kovalenko, un commandant de la marine ukrainienne, au portail Forces News. La difficulté du déminage dans l'eau est illustrée par le fait que certains engins explosifs flottants ne peuvent pas être désamorcés par des drones sous-marins sans pilote. Ils ne peuvent être neutralisés que par des plongeurs spécialisés. Les forces spéciales amphibies de la marine ukrainienne ont été formées à cet effet. Leur objectif est d'affaiblir les défenses côtières russes et de chasser les troupes de Poutine des eaux territoriales ukrainiennes.

Alors que l'offensive de l'armée ukrainienne à Koursk attire l'attention des centaines de kilomètres plus au nord, la bataille de la mer Noire, au moins aussi importante d'un point de vue stratégique, se poursuit - il s'agit d'un théâtre d'opération que l'Ukraine semble maîtriser jusqu'à présent contre vents et marées avec l'aide des Britanniques. En témoignent non seulement les nombreuses attaques contre les navires de guerre russes, au cours desquelles les troupes de Kiev ont réussi à détruire une partie importante de la flotte de la mer Noire de Poutine et a contraint la marine russe à déplacer ses contingents, mais aussi le fait que l'Ukraine est devenue une puissance maritime.

Ainsi, lorsque les forces spéciales ukrainiennes ont chassé les Russes de l'île des Serpents le 30 juin 2022, quatre mois après l'invasion, les forces marines ont assuré au pays un corridor pour l'exportation de céréales depuis le port d'Odessa.

Entre-temps, l'armée ukrainienne a repris l'île en question. Mais en plus, en septembre dernier, elle a capturé une série de plateformes pétrolières qui servent aujourd'hui de point de départ pour des attaques contre des cibles russes en Crimée. L'évacuation de la péninsule de Kinbourn et de l'isthme de Tendra par les Russes a également été déterminante pour la libération du deuxième plus grand port maritime ukrainien, Mykolaïv.

Des missions périlleuses

Alex raconte au Times à quel point les missions des plongeurs sont risquées. Une fois, ils se sont mis à nager en groupe de quatre, mais deux de leurs collègues ont dû faire demi-tour. Les deux autres ont continué à nager et sont rapidement tombés sur un bataillon entier de troupes russes. «Au moins 500 soldats», selon Alex.

L'objectif de leur mission était de neutraliser un système de défense antiaérienne russe blindé de type ZSU-23-4 Shilka autopropulsé. Ce système était d'une importance stratégique pour les Russes. Pour les deux spécialistes ukrainiens, il s'agissait de ne pas se faire repérer en terrain hostile. Si quelqu'un avait donné l'alerte, ils auraient été capturés ou tués. «C'est pour cela qu'il est si important d'accomplir la tâche le plus discrètement possible, sans signes, communications ou signatures thermiques, sans perdre l'élément de surprise», explique Alex.

Des plongeurs de combat américains communiquent par gestes, comme leurs homologues ukrainiens. Image: www.imago-images.de

Ils ont réussi à accomplir leur mission: à installer une charge explosive à distance sur le système de défense et disparaître sans être détectés:

«Nous avons vu le véhicule exploser, ainsi que la munition qu'il contenait. A bord se trouvait une équipe qui transportait des troupes vers leurs positions. Nous avons probablement tué entre huit et dix Russes.»

Les Russes étaient abasourdis. Si loin de la ligne de front, ils ne pouvaient pas s'imaginer être attaqués par des troupes ukrainiennes. «Nous avons écouté leurs messages radio. Ils criaient et se reprochaient mutuellement le fait que la nouvelle rotation n'avait pas reçu de cartes avec leurs mines ou leurs positions. Ils pensaient qu'ils avaient touché leur propre mine», raconte Alex.

Résister à des efforts physiques extrêmes

Si les plongeurs de combat ukrainiens réussissent souvent leurs missions, c'est aussi grâce à leur formation très poussée. Celle-ci s'oriente vers les mêmes programmes que ceux que doivent suivre les Navy Seals américains. Il s'agit d'entraînements ultra-durs, appelés «cours Q», qui visent à sélectionner les candidats les plus résistants. Les futurs marines doivent résister à des efforts physiques extrêmes, au manque de sommeil et à la faim. Ceux qui abandonnent sont éliminés.

Une femme fait aussi partie de l'unité de plongeurs de combat ukrainien. Elle a été l'une des premières de l'armée ukrainienne à réussir le fameux «cours Q». Elle a ensuite rejoint les plongeurs, y a rapidement gravi les échelons et est désormais commandante d'une unité.

Depuis, elle a participé à certains des combats les plus violents de la guerre, notamment la contre-offensive de Zaporijia. Lors de sa dernière mission, elle a commandé une équipe qui a tendu une embuscade à une force d'intervention rapide russe dans la péninsule de Kinbourn.

Elle est fière de son travail, mais elle sait aussi que la mort est toujours présente. «Nous nous battons ensemble depuis deux ans et demi maintenant», a-t-elle déclaré au Times.

«Nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble. L'unité est devenue une famille de substitution. Quand nous perdons quelqu'un, c'est le coup le plus dur qu'on puisse imaginer.»

Ce n'est qu'en février 2024 qu'une unité spéciale amphibie de la marine ukrainienne est tombée dans une embuscade alors qu'elle tentait de débarquer sur l'isthme de Tendra à bord de petites vedettes. Les troupes russes ont tué plusieurs des plongeurs de combat et capturé l'un d'entre eux.

Traduit et adapté par Noëline Flippe