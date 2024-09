Des soldats russes porteurs du VIH font peur à l'Ukraine

L'armée russe a envoyé jusqu'à présent au moins 9600 personnes contaminées en Ukraine (photo d'illustration). Image: AP Rusian Defense Ministry Press

Les cas de VIH explosent dans l'armée russe et l'Ukraine risque de le payer

Le nombre de soldats russes touchés par le VIH a été multiplié par 40 ces derniers temps. L'infection se propage également dans les régions d'Ukraine occupées par la Russie. Selon les estimations, la Russie pourrait avoir envoyé 10 000 personnes atteintes sur le front.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Plus de «International»

Les médecins militaires russes tirent la sonnette d'alarme: le nombre de soldats infectés par le VIH augmente rapidement. En automne 2022, il a été multiplié par cinq, fin 2022 par treize et début 2023, il y a eu un pic de multiplication des cas enregistrés par plus de 40.

La croissance s'est ensuite ralentie, mais le nombre de malades reste élevé par rapport aux chiffres d'avant-guerre. C'est ce qui ressort d'un article publié dans la revue de l'Académie russe de médecine militaire.



Parallèlement, les auteurs de l'article soulignent que l'augmentation du nombre de personnes séropositives dans l'armée russe est principalement due à la mobilisation partielle annoncée en septembre 2022. En 2023, les personnes diagnostiquées séropositives à l'armée sont en grande majorité des soldats sous contrat. 93,5% des personnes concernées sont des soldats et des marins ordinaires, 4,4% des officiers.

En conséquence, le ministère russe de la Défense a publié, en juin 2023, un ordre interdisant le recrutement pour la guerre en Ukraine de personnes ayant un diagnostic de VIH confirmé. Malgré cela, les cas d'infection par le VIH ont augmenté parmi les soldats russes.

Comment la maladie se propage dans l'armée

Selon le député russe Maxim Ivanov, un homme atteint d'une grave infection par le VIH a été mobilisé à l'automne 2022. Il avait alors présenté des documents médicaux et avait été renvoyé chez lui comme inapte au service. Près de deux ans plus tard, il a reçu une lettre du ministère de la Défense le qualifiant de déserteur et lui demandant de retourner immédiatement au front.

«Il sera mis dans un avion et envoyé à la guerre, où il pourra contaminer ses camarades avec son sang. Nous allons nous adresser au procureur militaire.» Maxim Ivanov, député russe

La corruption est une autre raison pour laquelle le VIH se propage parmi les soldats russes. Comme un soldat reçoit un paiement unique d'environ 3600 francs suisses après la signature de son contrat, il y a de nombreux candidats consentants qui présentent des documents fictifs avec un résultat de test négatif. Les auteurs de l'article n'indiquent pas le nombre de ces cas, mais constatent que plus de 60% des agents contractuels nouvellement recrutés avaient été enregistrés auparavant dans des centres de lutte contre le sida.

Dans l'armée russe, le VIH se propage le plus souvent non pas par des rapports homosexuels, mais par le non-respect des règles d'hygiène lors des soins médicaux et l'utilisation d'instruments non stériles. Cela peut par exemple se produire par l'utilisation répétée d'une seule seringue.

Près de 10 000 soldats russes contaminés

Auparavant, le groupe Wagner avait activement recruté des personnes dont la séropositivité était avérée dans les prisons. Evgueni Prigojine avait ensuite créé une unité spéciale appelée «Umbrella», dans laquelle avaient été intégrées des personnes atteintes du VIH, du sida, de la syphilis et de l'hépatite.

Afin d'éviter que d'autres soldats n'entrent en contact avec eux, l'unité d'Umbrella recevaient des bracelets blancs et rouges. La plupart d'entre eux sont morts lors de ce que l'on appelle des «attaques de chair». Il s'agit d'envoyer de grandes quantités de soldats, souvent mal équipés et sans soutien suffisant, dans des vagues d'attaque contre des positions fortement défendues. Les services secrets ukrainiens estiment qu'environ 20% des soldats russes recrutés dans les prisons de haute sécurité étaient infectés par le VIH.

Les autorités russes ne communiquent pas officiellement sur le nombre de soldats infectés. Selon les estimations de journalistes indépendants, le groupe Wagner a recruté plus de 48 000 personnes dans plus de 200 colonies pénitentiaires pour la guerre en Ukraine. Si l'estimation des services secrets ukrainiens, également rapportée par le New York Times, est exacte, l'armée russe a envoyé jusqu'à présent au moins 9600 personnes contaminées en Ukraine.

Augmentation aussi dans les territoires occupés

Ces derniers ne se transmettent toutefois pas la maladie seulement entre eux, mais contaminent également les personnes vivant dans les territoires occupés. Selon les auteurs du rapport russe, le nombre d'infections au VIH a récemment augmenté dans la région de Kherson, qui est en partie contrôlée par l'armée russe. En raison de la guerre, de nombreuses personnes ont perdu leur carte d'assurance maladie et, à cause de la migration de population, les gens n'ont pas reçu les médicaments appropriés.

Les dépistages du VIH ont également été arrêtés; ce test n'a été effectué que chez les femmes enceintes à l'aide de tests rapides. Ce qui signifie que si les dépistages sont correctement effectués, 1000 cas de VIH ou plus seront probablement détectés chaque année pendant plusieurs années dans la région de Kherson, écrivent les auteurs de la recherche.

Avant cela, des femmes ukrainiennes avaient témoigné dans un documentaire du Kyiv Independent de nombreux viols commis par des soldats russes. L'une des victimes, Marina, s'était cachée dans le village de Krasnovka, dans la région de Kherson, mais les soldats russes l'avaient retrouvée. Ils avaient frappé et interrogé les villageois. Quelques jours plus tard, un soldat ivre avait commencé à lui demander l'âge des femmes et des filles qui vivaient avec elle dans la même maison. Il avait brièvement emmené sa mère dans une autre pièce et était revenu plus tard chercher Marina pour la violer.



Traduit et adapté par Noëline Flippe