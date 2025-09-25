ciel couvert10°
Les Russes rampent dans des pipelines, l'Ukraine réagit

L'Ukraine a trouvé une parade aux gros tuyaux de Poutine

Sur le front, les troupes de Vladimir Poutine utilisent les conduites de gaz vides pour progresser et surprendre les soldats ukrainiens. Face à cette stratégie, l'armée de Kiev a été obligée de réagir.
25.09.2025, 20:5625.09.2025, 20:56

Les premières informations sur cette nouvelle tactique ont circulé au printemps. Dans la région de Koursk, environ six cents soldats de l’armée russe sont soudainement apparus derrière les lignes ukrainiennes. Les hommes ont contribué à reprendre le nœud de communication de Soudja, situé à la frontière entre l’Ukraine et la Russie.

Peu après, il est apparu clairement comment les forces d’élite de Vladimir Poutine avaient réussi ce coup. Les combattants avaient rampé sur environ quinze kilomètres à travers des gazoducs désaffectés.

Une unité secrète russe trahie par ses toilettes

Le transit du gaz russe par l’Ukraine est à l’arrêt, les Etats membres de l’UE ayant imposé des sanctions contre les exportations de gaz russes. L’armée du Kremlin exploite maintenant les conduites inutilisées de ce vaste réseau.

Le blogueur russe Valeri Chirjaïev a expliqué à l’agence Bloomberg à propos de cette nouvelle stratégie souterraine de Vladimir Poutine:

«Il s'agit d'une aide précieuse pour des déplacements sûrs de troupes»

Les forces russes échappent ainsi aux attaques de drones de l’armée ukrainienne.

Les premiers mouvements souterrains russes ont commencé en février 2024, lors des combats pour la prise d'Avdiïvka, dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine. A l’époque, les soldats de Vladimir Poutine avaient utilisé les égouts pour avancer. Plus tard, ils étaient aussi passé par des conduites de gaz.

Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel

A présent, l’armée ukrainienne a mis au point une contre-stratégie. Vendredi dernier, des responsables ukrainiens ont indiqué qu’ils étaient passés à la contre-offensive lors des combats autour de la ville de Koupiansk, près de Kharkiv. Leur méthode inclut désormais l’inondation et parfois la destruction des gazoducs désaffectés.

L’offensive russe à Koupiansk stoppée

Avant cela, les soldats russes s’étaient infiltrés par petits groupes de deux, parfois en uniforme, parfois en civil. Koupiansk est un nœud stratégique de communication situé sur la rivière Oskil, qui sert de barrière naturelle contre l’avancée des troupes russes.

Le militaire ukrainien Oleksii Bielskyï a déclaré sur la plateforme united24media que «les occupants opèrent au nord de Koupiansk. Les envahisseurs sont éliminés, certains sont faits prisonniers.» En même temps, Oleksii Bielskyï a accusé l’armée russe de commettre des crimes de guerre.

«La réalité de ce que trame Poutine est désagréable à admettre»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait auparavant fait état de progrès de l’armée ukrainienne.

Ces informations sur les combats le long du front russo-ukrainien ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. (t-online)

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L’article