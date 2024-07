Des militaires ukrainiens se préparant à tirer dans la région de Donetsk (photo prétexte). Keystone

Ces soldats ukrainiens sont dans «une situation critique»

La situation reste tendue pour les troupes ukrainiennes dans l'est du pays. Deux bataillons se trouveraient dans une situation critique.

Julian Alexander Fischer / t-online

Deux bataillons ukrainiens seraient menacés d'encerclement dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes s'approcheraient de ces deux régiments appartenant à la 31e brigade, à l'ouest de la ville d'Avdiivka, rapporte le blog ukrainien Deepstate. Ce dernier est proche de l'armée ukrainienne et illustre, sur des cartes, les combats actuels et l'évolution de la guerre.

Des militaires russes se seraient aussi approchés des 1e et 3e brigades par le nord et le sud du village de Lozuvatske. La situation serait devenue critique notamment en raison du retrait des brigades d'infanterie. Trop inférieure en nombre, la 47e brigade, qui est venue à la rescousse, n'a pas été en mesure de stopper l'ennemi.

Un gain de six kilomètres pour les troupes russes

Selon un rapport, la 31e brigade a signalé la situation au commandement du bataillon. Celui-ci a décidé de tenir la position. Ainsi, la bataille devrait se poursuivre jusqu'au dernier survivant.

Des informations diffusées par Deepstate montrent que les forces russes progressent vers le sud depuis le village de Lozuvatske, proche de Donetsk, et avancent simultanément vers le nord depuis Prohres, situé plus au sud. Le but des forces du Kremlin seraient de s'emparer d'Ivaniivka, un village ukrainien situé à l'ouest de Lozuvatske et de Prohres, écrit Deepstate.

Le journaliste et observateur militaire ukrainien Youri Boutoussov a déclaré mercredi que la situation est «critique» pour les troupes ukrainiennes à l'est de Pokrovsk. Selon lui, les troupes russes ont progressé de six kilomètres en direction de la ville au cours des sept derniers jours. Toutefois, les troupes russes se situent encore à 14 kilomètres, analyse le groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW).

« L'ennemi est proche et la situation critique»

Pokrovsk et Myrnohrad sont «les dernières lignes de défense avant la région de Dnipropetrovsk», ajoute Boutoussov.

«L'ennemi est très proche; la situation est critique, car le rythme de l'avancée ennemie est alarmant»

Il constate en outre que les forces russes tentent actuellement d'attaquer les unités ukrainiennes les plus faibles de la région, et non les plus stratégiques.

Les forces armées ukrainiennes ont fait savoir que leurs troupes avaient repoussé plus de 40 attaques russes ces derniers jours le long de la ligne de front à l'est de Pokrovsk. Les forces russes auraient tenté de «déloger les unités ukrainiennes des positions occupées». Le ministère russe de la Défense a également déclaré que ses forces avaient attaqué des positions ukrainiennes le long de plusieurs sections de la ligne de front.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich