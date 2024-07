Les forces russes bombardent Kharkiv sans relâche. Une ONG suisse vient d'en faire les frais. Keystone

Les locaux d'une ONG suisse touchés par une frappe russe à Kharkiv

Une ONG genevoise de déminage a été bombardée par un missile balistique russe. Les locaux ont été fortement touchés, mais aucun décès n'est à déplorer.

Les locaux de la Fondation suisse de déminage (FSD) qui ont été touchés par une frappe de missile russe mercredi. Le bâtiment a subi d'importants dégâts, ainsi que des véhicules et du matériel, précise la FSD. Aucun membre de l'organisation n'a toutefois été tué.

«La FSD se doit de rapporter qu'un missile a frappé notre bureau à Kharkiv tôt dans la matinée de ce mercredi 24 juillet 2024» Fondation suisse de déminage

Selon le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov, la frappe a eu lieu vers 05h00 locales. Les locaux de la FSD ont été touchés par un «missile balistique» russe, a-t-il écrit dans un message publié sur Telegram et rapporté par le site Kyiv Independent.

Reprise des opérations

L'organisation se dit «profondément attristée» par cette frappe. Elle assure prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de son personnel et soutenir les personnes affectées. Elle évalue l'étendue des dégâts et élabore un plan pour reprendre «le plus rapidement possible» ses opérations.

«Malgré ce revers, la FSD reste fidèle à son engagement de fournir des services de déminage humanitaire essentiels et un soutien à la population ukrainienne» Fédération suisse de déminage

Cette attaque souligne les conditions difficiles et dangereuses dans lesquelles les organisations humanitaires opèrent dans les zones de conflit, écrit la FSD.

Présente en Ukraine depuis 2015

L'ONG appelle «toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et à assurer la sécurité et la protection des travailleurs humanitaires et des civils. Notre mission est d'alléger les souffrances causées par les mines terrestres et les munitions non explosées et nous poursuivrons nos efforts pour créer un environnement plus sûr pour tous», ajoute-t-elle.

Fondée en 1997, la FSD est une ONG spécialisée dans la lutte antimine. Son engagement en Ukraine remonte à 2015, dans le Donbass. Ses effectifs ont depuis été «considérablement» renforcés, écrit-elle sur son site internet. Au total, plus de 600 employés de la Fondation travaillent dans les provinces de Tchernihiv, Kharkiv et Donetsk. L'ONG prévoit d'être opérationnelle dans les prochaines semaines dans la province de Kherson.

Le programme de la FSD en Ukraine est financé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Chaîne du Bonheur, le Département d'Etat américain, plusieurs fondations, cantons et municipalités suisses, ainsi que des donateurs privés.

