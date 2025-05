Yurii Ihnat, colonel des forces armées ukrainiennes, fait état d'améliorations significatives dans l'armement russe. Image: imago/keystone

Comment les missiles de Poutine déjouent les radars américains

Les missiles russes Iskander semblent perturber les systèmes de détection Patriot. Un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne fait état de modernisations.

Les missiles russes passent mieux à travers le bouclier de défense ukrainien. Dans la nuit de samedi à dimanche, des attaques ont été menées avec 14 missiles, et seuls six d'entre eux ont été interceptés. Cela pourrait être dû à une modification de l'armement russe Iskander, comme le rapporte le Kyiv Post. Les Russes ont remis ça dans la nuit de diamnche à ce lundi.

«Nous et nos partenaires avons des informations selon lesquelles les missiles balistiques de l'ennemi, notamment l'Iskander-M, ont été améliorés et modernisés.» Yurii Ihnat, colonel des forces armées ukrainiennes

Un système de leurres modernisé

Selon les informations ukrainiennes, les missiles Iskander-M libéreraient des leurres radar avant d'atteindre leur cible. Les systèmes de défense ukrainiens s'orientent alors vers ces derniers et le missile peut atteindre sa cible. Ihnat a averti que les systèmes Patriot américains ne seraient pas en mesure de distinguer les leurres des missiles.

On savait déjà que les Iskander étaient équipés pour outrepasser les moyens de défense. Il y a deux ans, des rapports indiquaient également que les missiles russes lançaient de petits leurres qui reflétaient les signaux radars de l'Ukraine et étaient reconnus comme des cibles. Apparemment, la Russie a amélioré ses capacités de tromperie radar. Dans ce nouveau cas, le missile émet de faux signaux destinés à confondre les défenses adverses. Un tel missile peut emporter jusqu'à six de ces leurres de dernière génération. Ihnat n'a pas donné d'autres détails.

Des lanceurs de systèmes de missiles balistiques mobiles à courte portée russes roulent lors d'une répétition pour le défilé militaire. Keystone

Un autre problème, selon le porte-parole, est que les missiles russes sont capables d'effectuer de meilleures manœuvres de vol. Cela rend difficile pour les systèmes de défense américains Patriot de calculer la trajectoire des projectiles adverses. Les systèmes de défense Patriot sont censés intercepter les missiles ennemis en vol. Ihnat part du principe que les partenaires occidentaux de l'Ukraine travaillent en ce moment à une solution.

Nouvelles attaques dans la capitale

Les récentes attaques russes sur Kiev ont été parmi les plus graves constatées jusqu'à présent. Moscou a utilisé simultanément des drones et des missiles. L'Ukraine ne signale généralement que des dommages matériels causés par la chute de débris d'ogives interceptées, rarement des impacts. Les frappes russes ont cette fois endommagé des maisons et des voitures. Deux écoles et une clinique ont également été touchées, selon l'administration régionale de Kiev.

Les missiles Iskander sont des systèmes balistiques tactiques développés par la Russie et utilisés depuis les années 2000. Le système Iskander-M a une portée allant jusqu'à 500 kilomètres, et le système Iskander-K utilise des missiles de croisière, à l'instar du système Kalibr, également russe. Les missiles sont tirés depuis des stations mobiles et peuvent être guidés par navigation satellite.