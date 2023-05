Kiev a été visée par une nouvelle attaque après le retour de Zelensky

Des attaques de drones kamikazes russes à Kiev, le 17 octobre 2022 (image d'illustration). Image: EPA

Kiev est à nouveau la cible d'attaques après le retour de Zelensky

Les défenses anti-aériennes ukrainiennes sont entrées en action ce mardi avant l'aube pour repousser une nouvelle attaque de drones et de missiles sur la capitale, au lendemain du retour du président après sa tournée en Europe.

«L'ennemi a lancé une attaque complexe en provenance de plusieurs directions et simultanément, utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques», a affirmé ce mardi l'autorité militaire de Kiev dans un communiqué publié sur son compte Telegram. Et d'ajouter:

«C'était exceptionnel par sa densité, un nombre maximum de missiles dans un laps de temps très resserré. Selon les premières informations, la grande majorité des cibles ennemies dans le ciel de Kiev ont été détectées et détruites»

Trois personnes ont été blessées

Peu auparavant, le maire de Kiev Vitali Klitschko a rapporté sur son compte Telegram que les défenses anti-aériennes de la ville étaient à l'oeuvre et signalé l'épave d'un drone et les débris d'un missile dans le district de Darnytskyi, dans le sud de la ville. Il a déclaré:

«Trois personnes ont été blessées dans le district de Solomyansky»

Cette nouvelle attaque nocturne intervient au lendemain du retour annoncé à Kiev du président Volodymyr Zelensky après sa tournée européenne qui l'a conduite en Italie, Allemagne, France et au Royaume-Uni.

Le Conseil de l'Europe uni contre Moscou

Sur le plan diplomatique, les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe se retrouvent ce mardi après-midi en sommet en Islande pour afficher leur unité contre Moscou.

Le sommet, le quatrième seulement de l'organisation paneuropéenne en près de 75 ans d'existence, vise à multiplier les moyens de rendre la Russie pénalement responsable des destructions et des crimes causés par son invasion de l'Ukraine.

Le président ukrainien, chef d'Etat d'un pays membre, est invité, mais on ignore s'il fera le déplacement à Reykjavik, dans la foulée de sa tournée européenne. D'autant que l'émissaire chinois Li Hui, le représentant spécial pour les affaires eurasiatiques chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, doit se rendre à Kiev mardi et mercredi, selon un haut responsable gouvernemental ukrainien.

Pour rappel, la Chine n'a jamais publiquement condamné l'intervention militaire de Moscou en Ukraine, au contraire de la majorité des grandes puissances mondiales.

Les Etats-Unis annonceront de nouvelles sanctions

Les Etats-Unis ont de leur côté mis en garde lundi l'Iran et la Russie qui «sont en train d'amplifier leur coopération militaire sans précédent», selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il a cité en particulier la volonté de Moscou d'acquérir des drones iraniens plus sophistiqués que ceux jusqu'à présent fournis.

Il a ajouté que les Etats-Unis allaient annoncer de nouvelles sanctions «dans les prochains jours» contre des entités ou personnes impliquées dans ces transactions.

L'Afrique du Sud, accusée par les Etats-Unis d'avoir livré des armes à la Russie, a elle envoyé son commandant des forces terrestres Lawrence Mbatha à Moscou pour «une visite de bonne volonté». (ag/ats)