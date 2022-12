L'armée russe va détester ce tuto ukrainien

La vidéo fait partie du projet «Je veux vivre», une hotline lancée par l'Ukraine qui encourage les Russes qui ne souhaitent pas se battre à se rendre de manière pacifique.

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'armée ukrainienne fait preuve d'imagination pour tenter de gagner cette guerre contre la Russie. Lundi, elle a publié une vidéo expliquant aux soldats russes comment se rendre, étape par étape, rapporte le Business Insider.

La vidéo, racontée en Russe, met en scène trois hommes qui se déplacent dans la neige, brassard blanc au bras. Selon les autorités ukrainiennes, l'objectif de cette vidéo est de rendre le processus de capture plus sûr pour tous.

Ainsi, après avoir appelé la hotline «Je veux vivre», il est donné aux soldats russes une heure et un lieu de rendez-vous. De là, ils attendent l'arrivée d'un drone. «En voyant le drone dans le champ de vision, établissez un contact visuel avec lui», explique le tutoriel vidéo. Ah, et petite précision, si l'objet volant tombe en panne, ils sont priés d'attendre sur place qu'un prochain appareil arrive pour prendre la relève et ainsi les guider jusqu'au lieu de capture.

Le tutoriel en question 👇 Vidéo: facebook

Accueillis selon les termes de la Convention de Genève

Le projet «Je veux vivre» assure que les combattants russes voulant se rendre seront accueillis selon les termes de la Convention de Genève garantissant ainsi leur sécurité. Ce projet de reddition a été lancé en septembre dernier, juste avant que Poutine n'annonce la mobilisation partielle où près de 300 000 hommes auraient été appelés à se rendre sur le front.

Fin novembre, le ministère ukrainien de la Défense a partagé des images montrant un homme en uniforme de soldat russe se faire appréhender par un drone. Un exemple, a-t-il dit, d'un appareil de ce type servant de médiateur à une reddition.

(sia)