Le «Protector» est destiné à sécuriser le déploiement des forces ukrainiennes sur la ligne de front. Image: dr

L'Ukraine a un nouveau robot d'attaque

La guerre en Ukraine pousse Kiev à tester un nouveau blindé-drone entièrement téléopéré. Le «Protector» doit, à terme, rendre les interventions sur la ligne de front bien plus sûres pour les soldats.

Finn Michalski / t-online

Plus de «International»

Un article de

L’armée ukrainienne vient de tester, pour la première fois en conditions réelles de combat, un véhicule terrestre lourdement armé et entièrement téléopéré. Baptisé «Protector», ce blindé sans équipage, conçu par l’entreprise d’armement Ukrainian Armor basée à Kiev, doit à terme rendre les opérations de front nettement plus sûres.

A première vue, le «Protector» ressemble à un véhicule militaire classique. On distingue une cabine à l’avant et, sur la plateforme arrière, une mitrailleuse de gros calibre. Sauf qu’ici, aucun pilote ni tireur n’est nécessaire.: tout se fait à distance.

Le contexte de son développement est évidemment celui de l’invasion russe, entrée dans sa quatrième année. Alors que ni Kiev ni Moscou ne publient de chiffres précis sur leurs pertes militaires, le Center for Strategic and International Studies (CSIS), basé aux Etats-Unis, estime toutefois qu’à l’été 2025, jusqu’à 100 000 soldats ukrainiens auraient été tués. Les chiffres avancés pour la Russie vont encore plus loin: environ 250 000 morts.

Pour éviter que ces bilans tragiques ne continuent de grimper, Ukrainian Armor a conçu le «Protector» comme un engin de combat sans équipage. Télécommandé, il peut parcourir jusqu’à 400 kilomètres et transporter près de 700 kilogrammes de matériel. Sur la plateforme est fixée une mitrailleuse Browning M2 de calibre 50, elle aussi commandée à distance par l’opérateur qui pilote déjà le véhicule.

Selon Vladyslav Belbas, directeur général d’Ukrainian Armor, la mission du «Protector» est limpide: «garantir au maximum la protection des soldats ukrainiens». Lors des essais, le blindé aurait déjà démontré sa fiabilité, aussi bien lors de tirs statiques qu’en mouvement. Il peut rouler jusqu’à 60 km/h, précise Vladyslav Belbas.

Le «Protector» est également disponible en version civile sans mitrailleuse. Image: dr

Le fabricant assure en outre que la machine est polyvalente: ravitaillement en munitions ou en équipement, évacuation de blessés, plateforme de tirs de couverture autonome. A l’origine, l’engin devait essentiellement remplir des tâches logistiques, mais il a été progressivement armé au fil de son développement.

Pour le ministère ukrainien de la Défense, cette technologie marque une rupture stratégique. Le vice-ministre, Valerij Churkyn, parle même «d’un nouveau cap dans l’évolution de la robotique terrestre, un véhicule entièrement autonome». Selon lui, cela ouvre des perspectives inédites pour les troupes, surtout lors d’opérations trop dangereuses pour être menées par des humains.

Pour l’heure, aucune date officielle n’a été annoncée concernant la première mission de combat du «Protector». On sait cependant que l’armement du véhicule a déjà été validé par le ministère dès novembre 2024.

Traduit de l'allemand