ukraine

Les «tanks porcs-épics» russes font leur preuve en Ukraine

Char russe de type inconnu équipé de structures à pointes contre les drones kamikazes: un modèle similaire aurait récemment résisté à des dizaines de projectiles.
Image: Capture d'écran X/@LoisAceLane

Les «tanks porcs-épics» font leur preuve en Ukraine

Les talents d'improvisation de l'armée russe font régulièrement l'objet de moqueries. Mais les «chars tortues» et «porcs-épics» pourraient s'avérer plus efficaces qu'on ne le pense.
31.10.2025, 05:3331.10.2025, 05:33
Martin Küper / t-online
Un article de
t-online

Sur les champs de bataille ukrainiens, les chars classiques semblaient ces derniers temps avoir perdu de leur importance. Dans la «zone de la mort» large de 30 kilomètres de part et d’autre du front, les drones kamikazes détruisent ces véhicules lents et très visibles, avant même qu’ils n’atteignent les lignes ennemies.

Pour pallier ce désavantage, les deux armées ne manquent pas d'idées. En ce sens, les «chars tortues» (recouverts d'un blindage externe) et «porcs-épics» (munis de grandes piques) font souvent sourire les observateurs. Mais des rapports récents laissent penser que les chars ainsi modifiés n'ont pas encore perdu toute utilité dans la guerre moderne.

Ici, un char russe T-72B3 porc-épic, photographie dans la région de Lougansk, en Ukraine.
Le char russe T-72B3 «porc-épic», photographié dans la région de Lougansk, en Ukraine.Image: X / @OSINTWarfare

Une inventivité qui fait ses preuves

«Avant de se moquer des chars tortues, regardez combien de drones il faut pour détruire l'un d'eux», publiait récemment un utilisateur sur X sous des images montrant la destruction d’un char russe par au moins cinq drones.

Cette unité ukrainienne a réalisé un coup de maître à l'aide de robots

Il semble que les Ukrainiens aient désormais aussi recours à des piques métalliques sur leurs véhicules de combat pour se protéger des drones, comme sur cette image montrant un transporteur de troupes américain de type M113:

Sur le terrain, les blindés occidentaux au service de l’Ukraine offrent apparemment un meilleur degré de protection que prévu face aux menaces modernes. Ainsi, en début d’année, un char ukrainien de type Leopard 1A5 aurait su encaisser huit drones russes avant que l’équipage ne soit contraint d’abandonner le véhicule.

Il aurait fallu ensuite trois drones supplémentaires pour le détruire définitivement, selon le magazine Forbes. Dans un autre cas, les assaillants auraient eu besoin d’au moins six drones pour neutraliser un char Abrams. Là encore, l’équipage aurait survécu.

Ici, un Humvee cuirassé filmé en Ukraine:

Vidéo: watson

Des bricolages efficaces

Un commandant de char a raconté plus tard à la presse ukrainienne:

«Ils ont touché le moteur, sans toutefois pénétrer la tourelle ni la coque pendant que nous étions à l’intérieur»

Leur Abrams était équipé d’un blindage additionnel et d’un filet anti-drones.

Ici, un tank russe T-72B3 «porc-épic» filmé en opération:

Vidéo: watson

D’après Forbes, les Ukrainiens protègent aussi leurs véhicules par des couches supplémentaires de blindage réactif, qui neutralise les projectiles entrants par une explosion dirigée vers l’extérieur. Pour percer ce blindage, il faut de nombreux impacts au même endroit. De plus, après un assaut ou un engagement, le blindage réactif peut être remis en état relativement facilement.

L&#039;armure supplémentaire Porcupine consiste en une forêt de pointes métalliques, qui pourrait protéger les chars contre les FPV.
L'armure supplémentaire porc-épic consiste en une forêt de pointes métalliques, qui pourrait protéger les chars contre les drones FPV.Image: X / @David_Hambling

Mais les bricolages russes semblent eux aussi fonctionner: un char russe recouvert de barres métalliques aurait enduré près de 60 impacts de drones en juillet avant de s’arrêter. Les piques peuvent empaler, dévier ou faire exploser les drones à une distance suffisante de la structure blindée.

Même les chars russes non modifiés résistent souvent davantage qu’on ne le pensait, comme l'explique le commandant ukrainien:

«Dans certains cas, il nous faut au minimum 20 drones pour abattre un char amélioré. Et même pour des véhicules standard, plusieurs impacts sont nécessaires»

Une question de point faible

La première difficulté reste d’approcher le char avec le drone. Par mauvais temps, par exemple, même des drones guidés par fibre optique et donc immunisés contre les brouillages électroniques, voient leur utilité limitée. De plus, viser les chenilles d’un char n’est pas aisé, explique le commandant:

«Les roues et les chaînes sont souvent très protégées, nos pilotes ciblent donc plutôt les éléments supérieurs du blindé, plus visibles.»
Ces 6 types de drones changent la guerre en Ukraine

Dans la lutte antichar par drone, la compétence du pilote prime parfois sur la taille de la charge explosive, souligne le militaire ukrainien:

«De petits explosifs font des dégâts dévastateurs si l’impact se produit au bon endroit et si le pilote connaît les points faibles du blindage.»

Cet état de fait renforce la survie des chars modifiés: les superstructures ajoutées compliquent pour l’adversaire la localisation des faiblesses.

Difficile de dire aujourd’hui si ces solutions artisanales vont sécuriser l’avenir du char de combat. Comme le conclut le commandant:

«Les drones kamikazes peuvent neutraliser n’importe quel char, s'ils touchent le bon endroit»

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

