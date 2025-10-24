Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure

Alors que les Européens s'apprêtent à passer ce week-end à l'heure d'hiver, la Commission européenne a défendu jeudi la suppression du changement d'heure, mesure plébiscitée lors d'une consultation citoyenne.

Le passage tous les six mois à l'heure d'hiver ou d'été a été mis en place en Europe dans les années 1970 pour réaliser des économies d'énergie en pleine crise pétrolière.

La Commission européenne avait proposé dès 2018 de l'abolir à la suite d'une vaste consultation à travers l'Europe. 84% des participants, soit près de 4 millions de personnes, s'étaient prononcées pour mettre fin à cet usage, puis le Parlement avait donné son feu vert.

Les partisans de sa suppression soulignent les impacts négatifs du changement d'heure en matière de santé ou d'accidents de la route, pour des économies d'énergies devenues modestes, du fait notamment de la généralisation des éclairages à basse consommation. Mais la mesure n'a jamais été mise en place, faute d'accord entre les 27.

A l'occasion du passage à l'heure d'hiver, les eurodéputés ont remis le sujet sur le tapis, à l'occasion d'un débat dans l'hémicycle de Strasbourg.

Ce système «nous agace tous»

«Le temps est venu de mettre enfin un coup d'arrêt au changement d'heure», a plaidé le commissaire aux Transports Apostolos Tzitzikostas, confirmant que l'exécutif européen n'avait pas abandonné le combat.

Ce système «nous concerne tous, agace la plupart d'entre nous, et je dirais même plus, nous fait du mal», alors qu'il «ne génère même plus d'économies d'énergie», a-t-il expliqué.

La Commission a commandé une nouvelle analyse, pour conforter ses efforts en vue de l'abolition du changement d'heure.

L'Espagne a également lancé un nouvel appel à supprimer le changement d'heure, lors d'une réunion lundi des ministres de l'énergie. Selon une source diplomatique européenne, la Pologne et la Finlande ont apporté leur soutien à cette démarche.

«Changer d'heure deux fois par an n'a plus aucun sens. Cela contribue à peine à faire des économies d'énergie, mais ça a des effets négatifs sur la santé et la vie des gens», a défendu le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, sur le réseau social X. (sda/ats/afp)