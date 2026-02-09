Sachets de ketchup: l'Union européenne veut réduire l'utilisation de portions individuelles en plastique. Image: imago

L'UE part en guerre contre les sachets de Ketchup

Un nouveau règlement européen veut endiguer les emballages à usage unique, ce qui entraîne aussi des changements dans la restauration, notamment pour les dosettes de ketchup.

Le petit sachet de ketchup avec les frites, le sachet de sauce soja pour les sushis ou le petit godet de crème à café avec le café: ces portions individuelles sont souvent fournies avec les commandes de restauration. Cela devrait bientôt changer en Europe.

Le règlement européen sur les emballages (PPWR) vise à réduire nettement l’usage du plastique dans la restauration. Particulièrement visés: les emballages prévus pour un seul repas, comme les sachets de condiments, les coupelles de sauce ou les minuscules sachets de sucre. Pour les consommateurs, les effets pourraient être visibles très bientôt, mais pas partout.

Voici ce à quoi les consommateurs doivent s’attendre dans l'UE et quand la réglementation entrera en vigueur.

Ce qui sera interdit à l’avenir

A partir de 2030, les restaurants et autres établissements de restauration n’auront plus le droit d’utiliser des emballages jetables en plastique contenant une seule portion. Sont visés tous les sachets et coupelles servis, par exemple, avec des frites, des nuggets, des burgers ou une salade. Le sucre emballé individuellement et la crème à café sont également concernés.

Mais uniquement lorsque les produits sont consommés sur place, c’est‑à‑dire dans le restaurant lui‑même ou sur sa terrasse. Dans ces cas, les clients ne recevront plus de portions à usage unique.

Ce qui reste autorisé

Des dérogations seront possibles pour les plats ou boissons à emporter. Des portions individuelles pourront toujours être remises pour les mets à consommer en déplacement.

Elles restent également autorisées dans les hôpitaux ou les établissements de soins lorsqu’ils sont nécessaires pour des raisons d’hygiène.

Ce qui remplacera ces emballages

Natalie Brandenburg, directrice générale du Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (l’Institut allemand de l’emballage), explique:

«Les consommateurs constateront surtout des changements dans les hôtels et les restaurants à partir de 2030. Les exploitants trouveront alors sûrement d’autres solutions»

On peut imaginer des distributeurs rechargeables pour le ketchup, la moutarde ou la mayonnaise. De petits ramequins en verre pourraient aussi être servis avec le plat à la place des emballages individuels. Le lait condensé peut être apporté dans un petit pot.

L'objectif de cette réglementation est de réduire l’important volume de déchets d’emballages. Nombre d'entre eux ne sont utilisés que très brièvement, se recyclent difficilement et pèsent donc sur l’environnement.