assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Vatican

Un garde suisse accusé d’un acte antisémite au Vatican

Un garde suisse accusé d’un acte antisémite au Vatican

Die Schweizergardisten marschieren ein, zur Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten mit der Anwesenheit von Papst Leo XIV am Samstag, 4. Oktober 2025 im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vat ...
Une autrice israélienne affirme avoir été insultée par un garde en poste place Saint-Pierre (image d'archives).Keystone
La Garde suisse pontificale a ouvert une enquête interne après qu’un de ses membres a été accusé d’un acte à connotation antisémite.
10.11.2025, 16:0810.11.2025, 16:08

La Garde suisse pontificale, armée chargée de la protection du pape, a ouvert une enquête après un incident lors duquel l'un de ses membres a été mis en cause pour acte antisémite, a annoncé lundi le Vatican.

La Garde suisse «a été informée d'un incident survenu à l'une des entrées de l'Etat de la Cité du Vatican, lors duquel auraient été détectés des éléments interprétés comme attribuables à des connotations antisémites», a indiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Un garde suisse aurait insulté deux femmes juives

«Selon les premières constatations, le rapport fait état d'un différend relatif à une demande de photographie au poste de garde. Une enquête interne est en cours», menée «dans le respect des principes de confidentialité et d'impartialité», a-t-il précisé.

Dans un entretien publié par l'agence de presse catholique autrichienne Kathpress la semaine dernière, l'autrice israélienne Michal Govrin avait affirmé avoir été invectivée par un garde alors qu'elle se trouvait avec une collègue place Saint-Pierre, le 29 octobre.

Le garde «nous a ouvertement sifflées avec un profond mépris (en lançant): "les juifs"», a-t-elle déclaré. Alors que les deux femmes le confrontaient,

«Il a fait mine de cracher dans notre direction avec un mépris évident»
«Le pape m'a fait un cadeau immense»: on a suivi la Garde suisse

Elle a ajouté s'être immédiatement plainte auprès de ses supérieurs, qui lui ont présenté des excuses et promis d'enquêter sur l'incident. La Garde suisse réaffirme:

«Son engagement constant à accomplir sa mission dans le respect de la dignité de chaque personne et des principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination»

Fondée en 1506 par le pape Jules II, la Garde suisse est formée de jeunes citoyens suisses qui s'engagent à protéger le pape pour au moins 26 mois. Ses sentinelles, vêtues du célèbre uniforme de gala à rayures bleues, jaunes et rouges, sont postées à diverses entrées du Vatican. (jah/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
Après Gaza, le Soudan. L'année 2025 semble être une succession d'horreurs et de crimes en tous genres et les causes humanitaires sont maltraitées à tout-va. Mais pourquoi certains conflits intéressent-ils plus que d'autres? Un ponte du droit international humanitaire nous répond.
Après deux ans de bombardement incessants à Gaza et près de 68 000 victimes, en grande majorité des civils, les regards se tournent désormais vers la guerre civile soudanaise. Pourquoi ce conflit armé — qui a déjà fait 150 000 morts, 800 000 enfants souffrant de la faim et pas loin de 9 millions de déplacés — ne semble-t-il pas intéresser autant que les autres?
L’article