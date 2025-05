Des pièces de monnaies très rares vont être frappées au Vatican

Le décès du souverain pontife a déclenché une effervescence particulière: de nouvelles pièces d'euros vont être frappées au Vatican. Elles pourraient rapidement prendre beaucoup de valeur.

Leon Pollok / t-online

Le pape François a été inhumé lors d'une grande cérémonie rassemblant plusieurs centaines de dignitaires venus du monde entier. Mais pour de nombreux collectionneurs, c’est surtout l’après qui s’annonce particulièrement intéressant: ils espèrent mettre la main sur de rares pièces d'euros.

Bien que le Vatican ne soit pas membre de l’Union européenne, l’euro y est la monnaie officielle. Et dans ce minuscule Etat, des pièces sont également frappées. En règle générale, elles arborent les armoiries papales. Mais durant la sede vacante – la période entre deux pontificats –, des pièces spéciales sont émises. Cette année encore, ces monnaies très recherchées devraient voir le jour, selon l’Agence catholique de presse.

La sede vacante, une pièce d'euro particulière

Les pièces frappées pendant la sede vacante combinent deux symboles: l'ombrellino – un parapluie surmonté des clés de Saint Pierre – et les armoiries du Camerlingue. Ce dernier, véritable figure de pouvoir au Vatican, est actuellement le cardinal Kevin Farrell. C’est lui qui supervise la fabrication des nouvelles pièces et qui en commande la frappe. Chaque pièce portera clairement la mention «sede vacante», indiquant qu’elle a été produite alors que le siège apostolique était vacant.

La pièce Sede vacante de 2005 suite au décès du pape Jean-Paul II. Image: Banque centrale européenne

Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de pouvoir les acquérir: les experts estiment que leur mise en circulation pourrait survenir en juillet ou en août. La boutique officielle du Vatican pour la vente de monnaies de collection est temporairement fermée pour réorganisation.

Un engouement déjà vif pour la sede vacante

Les pièces de sede vacante sont de véritables raretés, très prisées par les collectionneurs. Un négociant en numismatique a confié à la radio Domradio.de: «La mort du pape François a fait les gros titres». Résultat, l’intérêt pour les pièces du Vatican s’est accru de manière notable.

Un exemple de l'engouement pour les pièces sede vacante. capture d'écran ebay

Le marchand observe déjà une forte demande pour les dernières frappes réalisées en 2024, qui portent encore les armoiries de François. Sur différents sites spécialisés, on trouve actuellement des pièces de sede vacante allant de 25 euros à plus de 200 euros.

Le Vatican utilise l’euro depuis le 1er janvier 2002. Ses pièces sont les plus rares de toute la zone euro: la plupart sont précieusement conservées par des collectionneurs, et circulent très peu comme moyen de paiement. Les premières pièces de sede vacante remontent à 1268. Lors de la dernière période de vacance en 2013, une pièce de deux euros commémorative et une pièce de cinq euros pour collectionneurs ont été émis.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder