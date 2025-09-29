brouillard
DE | FR
burger
International
Venezuela

Venezuela: Maduro prêt à décréter l'état d'urgence en cas d'attaque US

Venezuela: Maduro prêt à décréter l'état d'urgence en cas d'attaque américaine

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est prêt à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire en cas d'«agression» des Etats-Unis qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, a annoncé lundi la vice-présidente Delcy Rodriguez.
29.09.2025, 22:5529.09.2025, 22:55

«Le président a signé le décret sur les troubles extérieurs», a déclaré Mme Rodriguez lors d'une cérémonie avec le corps diplomatique. Ce décret «confère des pouvoirs spéciaux au chef de l'Etat pour agir en matière de défense et de sécurité» si les Etats-Unis «osent agresser notre patrie», a-t-elle ajouté.

Une source gouvernementale sous couvert d'anonymat a précisé à l'AFP que le président Maduro n'avait pas encore signé le décret:

«La vice-présidente a présenté le document pour montrer que tout était prêt et que le président pouvait le promulguer à tout moment.»

Les Etats-Unis ont déployé il y a plus d'un mois des navires de guerre dans la mer des Caraïbes et affirmé qu'au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela avaient été détruites, tuant 14 personnes.

Accusation rejetée

Le président américain Donald Trump a réitéré lundi à l'ONU que les Etats-Unis utilisaient leur «puissance militaire» pour détruire les «réseaux de trafic du Venezuela» dirigés, selon lui, par M. Maduro, qui nie ces accusations. Le Venezuela parle d'«exécutions» de pêcheurs dans les Caraïbes.

Nicolas Maduro avait déjà averti la semaine dernière qu'il préparait «d'importants décrets», sans expliquer quelles mesures s'appliqueraient.

Trump bombarde des narcos et envoie un message fort

Selon l'article 336 de la Constitution, l'état d'urgence peut être décrété «en cas de conflit interne ou externe mettant sérieusement en danger la sécurité de la Nation (...) Il pourra durer jusqu'à qu'à 90 jours, prorogeable jusqu'à 90 jours supplémentaires». Il prévoit la «restriction temporaire» des droits constitutionnels.

«Le Venezuela est uni dans la défense de notre pays (...) Nous ne livrerons jamais notre patrie», a ajouté la vice-présidente Rodriguez. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
La femme du Premier ministre espagnol pose un lapin à un juge
Begoña Gómez ne s'est pas présentée à une convocation samedi soir. Elle devait être entendue une nouvelle au sujet d'une affaire de détournements de fonds.
L'épouse du Premier ministre espagnol, Begoña Gómez, ne s'est pas rendue samedi soir à sa cinquième convocation chez le juge dans une affaire de détournement de fonds publics. Elle a invoqué une circulaire l'y autorisant, a indiqué une source judiciaire présente lors de l'audition.
L’article