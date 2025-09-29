Venezuela: Maduro prêt à décréter l'état d'urgence en cas d'attaque US

Venezuela: Maduro prêt à décréter l'état d'urgence en cas d'attaque américaine

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est prêt à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire en cas d'«agression» des Etats-Unis qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, a annoncé lundi la vice-présidente Delcy Rodriguez.

«Le président a signé le décret sur les troubles extérieurs», a déclaré Mme Rodriguez lors d'une cérémonie avec le corps diplomatique. Ce décret «confère des pouvoirs spéciaux au chef de l'Etat pour agir en matière de défense et de sécurité» si les Etats-Unis «osent agresser notre patrie», a-t-elle ajouté.

Une source gouvernementale sous couvert d'anonymat a précisé à l'AFP que le président Maduro n'avait pas encore signé le décret:

«La vice-présidente a présenté le document pour montrer que tout était prêt et que le président pouvait le promulguer à tout moment.»

Les Etats-Unis ont déployé il y a plus d'un mois des navires de guerre dans la mer des Caraïbes et affirmé qu'au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela avaient été détruites, tuant 14 personnes.

Accusation rejetée

Le président américain Donald Trump a réitéré lundi à l'ONU que les Etats-Unis utilisaient leur «puissance militaire» pour détruire les «réseaux de trafic du Venezuela» dirigés, selon lui, par M. Maduro, qui nie ces accusations. Le Venezuela parle d'«exécutions» de pêcheurs dans les Caraïbes.

Nicolas Maduro avait déjà averti la semaine dernière qu'il préparait «d'importants décrets», sans expliquer quelles mesures s'appliqueraient.

Selon l'article 336 de la Constitution, l'état d'urgence peut être décrété «en cas de conflit interne ou externe mettant sérieusement en danger la sécurité de la Nation (...) Il pourra durer jusqu'à qu'à 90 jours, prorogeable jusqu'à 90 jours supplémentaires». Il prévoit la «restriction temporaire» des droits constitutionnels.

«Le Venezuela est uni dans la défense de notre pays (...) Nous ne livrerons jamais notre patrie», a ajouté la vice-présidente Rodriguez. (sda/ats/afp)