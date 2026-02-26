Une manifestation en faveur de l'Ukraine sur la Place des Nations lors des négociations à Genève la semaine dernière. Image: KEYSTONE

Ce que l'on sait des discussions sur l'Ukraine à Genève

Ukrainiens et Américains se retrouvent à nouveau ce jeudi au bout du lac en vue de nouveaux pourparlers avec Moscou. La question d'une rencontre Zelensky-Poutine sera notamment abordée. On fait le point.

Plus de «International»

Les émissaires ukrainien et américains se retrouvent jeudi à Genève pour préparer de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, entrée mardi dans sa cinquième année.

Un rendez-vous en Suisse précédé par une nouvelle nuit d'attaques en Ukraine: des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, alors que les autorités avaient mis en garde contre une attaque russe. D'autres grandes villes du pays - Kharkiv, Zaporijjia et Kryvyï Rig - ont aussi été visées, selon des responsables locaux.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

A la veille des discussions, les présidents Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont entretenus au téléphone. «Nous avons discuté des questions que nos représentants aborderont demain (jeudi) à Genève au cours de la réunion bilatérale», a dit Zelensky, «ainsi que des préparatifs pour la prochaine réunion des équipes de négociation au complet, qui se déroulera en format trilatéral au tout début du mois de mars» avec la Russie.

«Nous attendons de cette réunion qu'elle crée une occasion de porter les discussions au niveau des dirigeants» Volodymyr Zelensky

L'entretien entre les deux hommes a duré «environ 30 minutes», selon le conseiller de la présidence ukrainienne Dmitro Lytvyn. Zelensky a précisé que «les envoyés du président Trump Steve Witkoff et Jared Kushner étaient également dans la conversation».

Ces deux émissaires rencontreront jeudi à Genève le négociateur ukrainien Roustem Oumerov. L'émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a aussi prévu de se rendre jeudi à Genève «afin de poursuivre les négociations avec les Américains sur le volet économique», selon une source citée mercredi par l'agence d'Etat russe Tass.

Kirill Dmitriev Image: POOL

Dmitriev a rencontré les deux envoyés américains à plusieurs reprises pour évoquer les négociations portant sur une sortie du conflit en Ukraine.

Zelensky veut rencontrer Poutine

Washington fait pression pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale avec des centaines de milliers de morts et de blessés, des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger et des destructions massives notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Plus tôt mercredi, Volodymyr Zelensky avait précisé que les discussions de jeudi allaient également porter sur le plan économique de «redressement» de l'Ukraine et la préparation d'un nouvel échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien souhaite une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine pour résoudre les points clés des pourparlers, ce à quoi le dirigeant russe s'est jusqu'à présent refusé.

Les négociations, sur la base d'un plan américain dévoilé fin 2025, bloquent notamment sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

«Le président Trump soutient cette série d'étapes. C'est le seul moyen de régler toutes les questions complexes et sensibles et d'enfin mettre fin à la guerre» Volodymyr Zelensky

La réunion américano-ukrainienne de jeudi vise à «explorer différentes voies sur la manière dont nous pourrions parvenir à un accord de paix», avait expliqué mardi Steve Witkoff.

De rares avancées concrètes

Genève avait accueilli à la mi-février un précédent cycle de pourparlers entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine, qui n'a débouché sur aucun résultat tangible autre qu'un nouvel échange de prisonniers. Ces échanges sont depuis le lancement de l'offensive russe une des rares avancées concrètes issues des contacts entre les deux belligérants.

Marquant mardi les quatre ans du début de l'invasion russe de l'Ukraine, Zelensky s'était félicité que Vladimir Poutine n'ait «pas atteint ses objectifs» de guerre ni «brisé les Ukrainiens» malgré les combats à haute intensité et les bombardements quotidiens du pays par Moscou. (jzs/afp)