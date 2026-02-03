Une vidéo montre Jeffrey Epstein affirmant être un criminel sexuel

Vidéo: watson

Epstein se décrit comme un criminel sexuel «de classe 1»

Dans une vidéo publiée par le ministère américain de la Justice, Jeffrey Epstein admet être un criminel, tout en minimisant la gravité de ses actes.

Dans une vidéo de près de deux heures publiée par le ministère américain de la Justice avec les derniers documents liés à l'affaire Epstein, l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon demande au criminel sexuel Jeffrey Epstein s'il est «le diable en personne». «Non, mais j'ai un bon miroir», répond-il.

L'entretien, d'une durée de deux heures environ, est conduit par un ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Il semble avoir été enregistré au domicile de Jeffrey Epstein, à Manhattan, à une date inconnue.

Vers la fin de leur échange, Bannon demande à son interlocuteur si son argent est «sale» car «gagné en conseillant les pires personnes au monde». Le financier répond par la négative, ajoutant: «Je l'ai gagné légalement».

Il déplace ensuite la conversation sur le terrain de «l'éthique», arguant que «tout le monde» accepterait l'argent qu'il donne pour faire vacciner les enfants contre la polio au Pakistan et en Inde, et qu'il en serait de même si ces sommes venaient du «diable».

«Vous pensez être le diable incarné?», rebondit Steve Bannon. Face à l'insistance de son interlocuteur, qui répète sa question, l'homme d'affaires lâche: «Je ne sais pas. Pourquoi dites-vous ça?»

Au cours cette discussion, Bannon, figure de la droite dure américaine, lui demande également s'il est un «criminel», ce à quoi Epstein répond «oui». Il rejette en revanche la qualification de «prédateur sexuel de classe 3» (représentant une grave menace pour la sécurité publique, d'après une classification utilisée aux Etats-Unis) utilisée par Steve Bannon, ajoutant faire partie du «premier tiers», «le plus bas».

Les deux hommes ont entretenu une correspondance nourrie, échangeant une soixantaine de courriels en 2018. En juillet, Epstein proposait à l'idéologue du mouvement trumpiste de l'aider à diffuser sa pensée ultraconservatrice en Europe.

Les millions de documents diffusés depuis décembre par le gouvernement américain sous la contrainte d'une loi ont surtout éclairé le réseau spectaculaire de Jeffrey Epstein, richissime financier retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant d'être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. (sbo avec afp)