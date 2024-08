Une crue soudaine tue un randonneur dans le Grand Canyon

La Garde nationale a pu faire évacuer 104 personnes par les aires à bord d'hélicoptères Blackhawk. Selon la tribu Havasupai, les dégâts causés à la communauté de Supai Falls sont importants et les sentiers sont désormais impraticables. Cette zone est fermée aux touristes jusqu'à nouvel ordre, car les dégâts sont encore en cours d'évaluation. (sbo)

De graves inondations ont provoqué le chaos et la dévastation dans le Grand Canyon, en Arizona. De nombreux randonneurs qui se trouvaient dans la réserve amérindienne Havasupai ont été surpris par la crue et environ 200 d'entre eux se sont retrouvés temporairement bloqués dans cette gorge monumentale, visible même depuis l'espace.

C'est arrivé dans la nuit du dimanche 30 juin 2024. Depuis, rien n'est plus comme avant à Fontana.

