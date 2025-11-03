bien ensoleillé11°
Drame à Rome: une tour médiévale s'effondre

Dust rises due to a second collapse of part of the medieval tower &quot;Torre dei Conti&quot; near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
La Torre dei Conti s’effondre à nouveau, les secours interrompus.Image: AFP

La célèbre Torre dei Conti, en rénovation, s’est effondrée une nouvelle fois, piégeant des ouvriers sous les décombres.
03.11.2025, 15:3903.11.2025, 15:41
Juliette RABAT / afp

Une tour médiévale de Rome en cours de rénovation s'est partiellement effondrée lundi, en piégeant un ouvrier dans les décombres, ont indiqué les autorités. Une portion de la façade de la Torre dei Conti s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs.

La tour se trouve dans un quartier touristique de la capitale, près du Forum Romain impérial et du Colisée. Trois ouvriers ont pu être évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. Mais un ouvrier est resté coincé sous les décombres, a dit à l'AFP un responsable de la mairie.

Un reporter de l'agence a constaté un autre effondrement partiel de la tour deux heures plus tard. Les pompiers ont utilisé des échelles pour atteindre les fenêtres de la tour, et ont utilisé un drone pour inspecter l'intérieur.

Un ouvrier présent dans le bâtiment au moment où il s'est effondré, Ottaviano, 67 ans, a expliqué à l'AFP qu'il s'était échappé par un balcon. «Ce n'était pas sûr. Je veux juste rentrer chez moi», a-t-il dit, ses vêtements encore couverts de poussière. La Torre dei Conti, qui date du début du 13e siècle, est restaurée grâce à des fonds de l'Union européenne. (jah/afp)

