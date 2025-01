Quatorze personnes ont perdu la vie lors de l'attentat en Nouvelle-Orléans. Image: EPA

Pourquoi les voitures sont devenues l'arme préférée des terroristes

D'abord Magdebourg, puis la Nouvelle-Orléans, ces deux actes terroristes dans un court laps de temps soulèvent des questions. Pourquoi les concepts de sécurité échouent-ils face à ce type d'attaques?

Natasha Hähni / ch media

Par deux fois en l'espace de quelques semaines, une personne a foncé dans la foule avec un véhicule. Par deux fois, des dizaines de personnes ont été blessées et les deux fois, des personnes ont perdu la vie.



Comment cela a-t-il pu se produire?

D'une part, les attaques à la voiture-bélier sont une tactique éprouvée par les auteurs d'attentats, d'autre part, une erreur humaine a probablement conduit à des failles de sécurité. A Magdebourg, où un médecin de 50 ans a foncé dans un marché de Noël, tuant cinq personnes et en blessant plus de 200 autres, la voie de secours du marché de Noël était libre. Normalement, un véhicule de police y est stationné.

A la Nouvelle-Orléans, les poteaux de délimitation à commande électronique ne fonctionnaient pas. La ville était certes en train de les remplacer. Mais la réparation ne devait être achevée qu'en février. C'est alors qu'aura lieu le Super Bowl, la grande messe de la ligue américaine de football américain (NFL).

«Manifestement, l'attaque de Magdebourg n'a pas eu un impact suffisant pour que les concepts de sécurité soient revus à l'étranger.» L'expert en sécurité Hans-Jakob Schindler

Selon lui, les tragédies ne sont pas dues à une absence de concept de sécurité, mais à une mise en œuvre lacunaire: «Une barrière, si elle présente des failles, est inefficace, surtout si l’agresseur est préparé, comme ce semble être le cas pour les deux attaques.»

Les attentats au véhicule-bélier se faisaient plus rares ces dernières années, tant en Allemagne qu’aux Etats-Unis. En 2017, lors d’Halloween, huit personnes ont été tuées à New York lorsqu’un islamiste a conduit un pick-up loué sur un trottoir. Un an plus tôt, un attentat islamiste avait visé un marché de Noël à Berlin, faisant 13 morts.

Des groupes islamistes à l’extrême droite

Les attaques au véhicule-bélier sont relativement faciles à mettre en œuvre et difficiles à arrêter. Dès les années 1990, ils ont été utilisés comme tactique par des groupes palestiniens. A l'époque, Al-Qaïda privilégiait les attentats spectaculaires avec un maximum de morts.

En 2010, l'organisation terroriste a encouragé ses partisans à utiliser des véhicules pour:

«Faucher les ennemis d'Allah»

Il a toutefois fallu un certain temps avant que la tactique ne trouve un écho dans les milieux terroristes. Dans son magazine en ligne en 2016, l'Etat islamique (EI) a décrit concrètement la méthode pour ses partisans en dehors du Moyen-Orient et a multiplié les appels et a multiplié les appels à des attaques au véhicule-bélier. L'EI apprenait à ses membres à «utiliser tous les moyens à leur disposition», comme l'a déclaré l'expert antiterroriste Javed Ali au portail d'information Axios.

Mais les islamistes ne sont pas les seuls à avoir fait de la conduite terroriste une arme de choix ces dernières années.

En 2017, à Charlottesville, en Virginie, un homme a foncé sur un groupe de personnes qui manifestaient contre une marche de l'extrême droite. Des dizaines de personnes ont été blessées et une femme a été tuée.

Au Canada, quatre membres d'une famille musulmane ont été écrasés par un pick-up en 2021.

A Londres, en 2017, un homme a foncé avec une camionnette sur un groupe de fidèles devant une mosquée. Un homme est mort et 15 personnes ont été blessées.

Sortir et tirer

Mais la course la plus meurtrière est celle de Nice en 2016: à bord d'un camion de location, un homme a parcouru plus de deux kilomètres sur la promenade des Anglais, tuant 86 personnes.

Attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Image: AP

Le mode opératoire est toujours similaire: un véhicule est loué et conduit dans une foule. Selon les cas, l'auteur sort ensuite de la voiture et continue à s'en prendre aux gens avec une arme. C'est ce qu'a fait l'agresseur à la Nouvelle-Orléans le jour du Nouvel An.

Dans ce cas comme dans celui de Magdebourg, le contexte n'est pas encore définitivement élucidé. En Allemagne, le conducteur était un homme de 50 ans originaire d'Arabie saoudite. Son mobile fait toujours l'objet de spéculations sur Internet. Ainsi, il est tantôt qualifié de sympathisant du Hamas, tantôt d'islamophobe. Il a été arrêté. Le conducteur terroriste (42 ans) de La Nouvelle-Orléans a été radicalisé par l'État islamique (EI). Il a été abattu lors d'une fusillade avec la police.