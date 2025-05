Le Dieselgate est l'un des plus gros scandales de l'histoire industrielle allemande. Image: DPA

Des condamnés dans «la plus grande affaire de fraude» automobile

Quatre anciens dirigeants de Volkswagen ont été condamnés à des peines de prison lundi en Allemagne dans l'affaire du «Dieselgate». Le scandale avait coûté p«lus de 100 milliards d'euros» aux actionnaires de Volkswagen.

La justice allemande a condamné lundi quatre anciens dirigeants du constructeur automobile Volkswagen à des peines allant jusqu'à quatre années et demi de prison, d'après l'agence de presse Bloomberg, dix ans après les révélations du «Dieselgate».

Après quatre ans de procès, deux d'entre eux, identifiés seulement par leurs initiales par la Cour de Brunswick, ont été condamnés à des peines de prison ferme: quatre ans et demi pour Jens H. et deux ans et sept mois pour Hanno J.

Deux autres ont écopé de peines de prison avec sursis: Heinz-Jakob Neusser, le plus haut placé des quatre, ancien responsable du développement technique de la marque Volkswagen, condamné à un an et trois mois de prison avec sursis, et Thorsten D. (un an et dix mois).

Tous pourront faire appel de la décision, issue d'un procès démarré en septembre 2021.

L'ex-patron est jugé séparément

Les quatres condamnés de Brunswick étaient poursuivis pour «fraude en bande organisée» en lien avec le scandale mondial qui a éclaté en septembre 2015, lorsque Volkswagen a reconnu avoir manipulé des millions de véhicules diesel pour tromper les tests antipollution. «Les autorités chargées de certifier les voitures n'ont pas été informées que les émissions étaient beaucoup plus élevées en conditions réelles», a déclaré le président du tribunal, Christian Schütz, lors de l'énoncé du verdict.

«Il est clair que cela n'était pas conforme à la loi»

Les quatre hommes rejoignent l'ancien PDG d'Audi Rupert Stadler, le premier à avoir été condamné dans cette affaire en juin 2023 à une peine de prison avec sursis et une amende de 1,1 million d'euros.

Le principal accusé, Martin Winterkorn, ex-patron emblématique rapidement limogé après l'éclatement du scandale, est lui jugé dans un procès pénal distinct, qui n'a démarré que l'an dernier en raison de problèmes de santé. Il risque également une peine de prison, pouvant aller jusqu'à 10 ans.

«La plus grande affaire de fraude»

Cette affaire, l'un des plus gros scandales de l'histoire industrielle allemande, a entaché la réputation du premier constructeur automobile européen, qui a admis avoir trafiqué 11 millions de ses voitures diesel pour masquer le niveau réel de leurs émissions les plus toxiques. A ce jour, le groupe allemand qui détient 10 marques a versé plus de 32 milliards d'euros d'amendes, principalement aux Etats-Unis.

C'est «la plus grande affaire de fraude, qui a coûté bien plus de 100 milliards d'euros aux actionnaires de VW et causé ainsi un préjudice immense», commente l'analyste Ferdinand Dudenhöffer.

En parallèle, le parquet de Paris a demandé fin février un procès contre Volkswagen, affirmant que le constructeur peut être jugé en France après avoir déjà été condamné en Allemagne, malgré les contestations du groupe. (jzs/afp)