Explosion du gazoduc Nord-Stream: quel rôle à joué Zelensky?

Le président ukrainien aurait eu des infos sur le sabotage du gazoduc. Image: keystone/watson

Jusqu'à présent, le président ukrainien a nié toute implication dans le sabotage du gazoduc en mer Baltique il y a deux ans. Le Wall Street Journal révèle désormais que la réalité était très différente.

Bojan Stula / ch media

Mercredi, on a appris que le procureur général allemand avait lancé un mandat d'arrêt international pour l'explosion du gazoduc Nord Stream, qui a eu lieu il y a deux ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui aurait entre-temps rejoint son pays d'origine via la Pologne, est recherché. Le Wall Street Journal a maintenant mis les bouchées doubles en racontant la «vraie» histoire de l'acte de sabotage.

Dans son enquête, le journal américain se référerait aux «déclarations de quatre hauts responsables ukrainiens de la défense et de la sécurité qui ont soit participé au stratagème, soit en ont eu directement connaissance». Ces sources, restées anonymes, affirment également a posteriori que les pipelines étaient une cible légitime dans la guerre de défense de l'Ukraine contre la Russie.

Les points centraux de l'article du Wall Street Journal sont les suivants:

La planification de l'opération de sabotage

En mai 2022, lors d'une «fête arrosée» de militaires et d'hommes d'affaires ukrainiens, l'idée est née de détruire les pipelines Nord Stream afin de priver la machine de guerre russe d'une de ses principales sources de revenus. Un équipage de six personnes a été réuni pour l'opération, qui s'est déroulée à bord d'un petit yacht. Le but était de faire passer les saboteurs pour des vacanciers inoffensifs.

Le jour du sabotage

Des plongeurs ont réalisé l'acte de sabotage le 26 septembre 2022. Les trois explosions ont entraîné une fuite massive de gaz naturel. L'opération, qui a coûté environ 300 000 dollars américains, aurait été «l'un des actes de sabotage les plus culottées de l'histoire moderne» et a conduit l'Europe au bord d'une crise énergétique. L'un des officiers ukrainiens impliqués a dit qu'il était à moitié mort de rire lorsqu'il a lu dans les médias des spéculations sur une opération secrète haut de gamme avec des bateaux de plongée et une surveillance par satellite.

La participation des dirigeants ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait d'abord approuvé le plan, mais aurait retiré son accord après que la CIA en a eu connaissance et lui a demandé de mettre fin à l'opération. Malgré cela, le commandant en chef de l'époque, le général Valeri Zaloujny, aurait continué à faire avancer la planification et a finalement envoyé l'équipe de sabotage. Lorsque Zelensky a interrogé Zaloujny après le dynamitage, le général aurait simplement haussé les épaules.

Les enquêtes allemandes

Le voilier «Andromeda» a été identifié comme étant le bateau de sabotage et les enquêteurs ont trouvé des preuves telles que des empreintes digitales et des restes d'explosifs. Bien que les enquêteurs aient trouvé des indices d'une implication ukrainienne, ils n'ont pas pu fournir de preuves solides pour la justice. Aujourd'hui, un instructeur de plongée ukrainien est soupçonné d'avoir fait partie de l'équipe de sabotage; il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Conséquences politiques et diplomatiques

Ces révélations pourraient mettre à mal les relations entre l'Allemagne et l'Ukraine, l'Allemagne étant l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie.

Dans une déclaration aux journalistes américains, l'ancien commandant en chef Zaloujny, aujourd'hui ambassadeur d'Ukraine à Londres, dément être au courant de quoi que ce soit concernant une telle opération et affirme que toute affirmation contraire est une «simple provocation». Par le passé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà rejeté toute participation de son pays à l'explosion du Nord Stream. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci