Une personnalité romande partage un énorme fake visant la femme de Zelensky

Une fake news devenue virale affirme que la femme du président ukrainien a dépensé 1,1 million de dollars en bijoux à New York lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies. L'écrivain romand Slobodan Despot a partagé cette fausse information, avant de rectifier, à sa manière...

Plus de «International»

Olena Zelenska a dépensé 1,1 million de dollars en bijoux dans une boutique Cartier à New York. Au même moment, son mari, le président ukrainien, parlait des malheurs de l’Ukraine à la tribune des Nations unies. Que comprendre? Que les Zelensky n’en ont strictement rien à faire des souffrances de leur peuple, pire, que ce sont des profiteurs de guerre.

Indigne de leur part, n’est-ce pas? Sauf que c’est faux. Si le couple Zelensky s’est bien rendu mi-septembre à New York pour la 78e Assemblée générale des Nations unies, s’il est vrai que le président ukrainien a pris la parole à cette occasion, l’«information» selon laquelle sa femme aurait explosé le portemonnaie pour se faire plaisir dans une boutique Cartier est un fake, un mensonge.

Comment la machine s'est mise en marche

C’est ce que démontre le journaliste de la BBC Shayan Sardarizadeh, spécialisé dans le débunkage des théories conspirationnistes et autres intox. Dans un thread publié vendredi 6 octobre sur son compte X (ex-Twitter), Shayan Sardarizadeh remonte à la source de ce fake devenu viral. 👇

Tout commence le 30 septembre. Dans une vidéo postée sur une obscure chaîne YouTube, une jeune femme se présentant comme une ancienne employée de Cartier, par ailleurs titulaire d'un compte Instagram tout à fait mystérieux, @gorgeous.bb.jeanette, affirme deux choses:

premièrement, qu’Olena Zelenska, lors de sa prétendue venue chez le joaillier à New York, s’est montrée odieuse avec elle et que, par sa faute, comprend-on, elle a été virée le lendemain;

deuxièmement, qu’Olena Zelenska a dépensé la somme de 1,1 million de dollars dans la boutique Cartier de la 5e Avenue. A l’appui de ses dires, la jeune femme produit une facture à en-tête du joaillier où apparaît le nom de la soi-disant cliente, Olena Zelenska. La facture est datée du 22 septembre.

Problème, reprend Shayan Sardarizadeh, le 22 septembre, le couple Zelensky n’était déjà plus à New York, mais à Ottawa, au Canada.

Site nigérian pro-russe

Tout «pue» la fausse information dans cette vidéo comme sortie de nulle part. Chacun pouvait s'en convaincre. Comment imaginer que la venue de l’épouse du président ukrainien dans une boutique Cartier, qui plus est à New York, où les médias sont partout, aurait pu passer inaperçu?, demande le journaliste de la BBC, questionnant notre rapport à la vraisemblance.

Qu’importe la fausseté manifeste de ce montage, il fait boule de neige. On le retrouve le 2 octobre sous forme de contenu sponsorisé sur The Nation, un site nigérian «largement partagé par les pro-Kremlin», relève Shayan Sardarizadeh.

Repris par l'écrivain romand Slobodan Despot

Dès lors, le fake «devient viral sur Telegram, Twitter, TikTok et d’autres plateformes», note le journaliste débunkeur. L’ambassade de Russie au Royaume-Uni le diffuse sur son compte Twitter. En Suisse, l’écrivain et polémiste Slobodan Despot, bien connu des auditeurs de l’émission «Les beaux parleurs» diffusée le dimanche sur la RTS, le reprenant d’un compte pro-russe, le partage à son tour le 4 octobre sur son fil X, ajoutant ce commentaire:

«Pendant que M. Zelensky réclamait du fric à l’ONU, Mme Zelenska dépensait un million de $ chez Cartier. Ces gens ne manquent pas seulement de décence, mais encore d’esprit. Ils devraient voir Goodfellas, de Scorcese…»

«Goodfellas», «Les Affranchis» en français, se passe dans le milieu mafieux new yorkais. 👇

Averti de sa méprise par un utilisateur, Slobodan Despot rectifie le lendemain, dans un autre tweet plein de sarcasme:

«On me signale que Mme Zelenska ne pouvait en même temps faire une razzia à un million chez Cartier à New York ET applaudir un vieux SS au Canada. Entre corruption et nazisme, vous avez le choix...» 👇

Bourde monumentale exploitée par le Kremlin

Le 22 septembre, date figurant sur la (fausse) facture imputée à Olena Zelenska, le couple Zelenski se trouve donc à Ottawa. Accompagné du Premier ministre Justin Trudeau, le président ukrainien est reçu par le parlement canadien. C’est là que les autorités canadiennes commettent une terrible bourde en faisant ovationner par les parlementaires, et en présence de Volodymyr Zelensky, qui est juif, un vétéran ukrainien qui s’avère avoir combattu avec les nazis dans la Waffen SS. Un faux pas aussitôt exploité par le Kremlin.

Les sites anticonspirationnistes rangent Slobodan Despot et son média Antipresse dans la complosphère antivax et du soutien à la Russie. L'intéressé balaie les critiques et se dit «lucide».

«Un système totalitaire de manipulation des masses»

Joint par watson, Slobodan Despot s’explique sur son premier tweet, celui visant Olena Zelenska: «Il était plausible qu’elle ait pu vouloir placer de l’argent dans l'achat de bijoux». Sur le raté d’Ottawa: «Les autorités canadiennes auraient dû se renseigner sur la biographie complète du vétéran ukrainien. C’est impardonnable». Dans son second tweet, Slobodan Despot n'évoque cependant pas cet aspect des choses. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n’exclut pas que «Mme Zelenska» ait salué, par des applaudissements, l’ancien SS ukrainien en connaissance de cause. On peut voir là une insinuation.

S’agissant de la guerre en Ukraine, Slobodan Despot soutient que «nous avons mis en place en Occident un système totalitaire de manipulation des masses».

«Taper dans l’imaginaire de la suspicion»

Spécialiste de la lutte contre le complotisme, le Français Tristan Mendès-France analyse l’effet recherché par la fake news visant à compromettre Olena Zelenska et son mari à travers elle.

«Cette information parfaitement fausse est là pour taper dans l’imaginaire de la suspicion autour des Zelensky et de la corruption en Ukraine. Or, s’il n’y a pas de doute sur le phénomène de la corruption en Ukraine, on ignore son ampleur et on ne sait pas si le couple Zelensky est concerné. Cette fake news se fraiera d’autant plus facilement un chemin dans la complosphère, jusqu’à acquérir le rang d’information qu’il faut alors débunker, que le terrain de la désinformation est préparé en amont, principalement par la Russie.» Tristan Mendès-France

La raison voudrait que chacun admette le mensonge qu'est l'«affaire des bijoux». Mais comme elle apparaît «plausible» à certains, autrement dit de l'ordre du possible, c'est comme si elle était vraie.