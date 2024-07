Booking condamné à 413 millions d'euros d'amende en Espagne

La DMA, entrée en vigueur le 7 mars, cherche à accroître la concurrence par une série de mesures auxquelles les entreprises numériques doivent se conformer. Les plateformes qui relèvent de la loi sont celles qui fournissent un service à plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE et à plus de 10 000 utilisateurs professionnels actifs annuels établis dans l'Union.

Il s'agit de l'amende la plus importante jamais infligée par le Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), a précisé à l'AFP une porte-parole de l'institution.

Pourquoi les menaces d'Erdogan contre Israël cachent son désespoir

Le chef d'Etat turc durcit son discours à l'égard d'Israël. Derrière cette attitude se cachent des motifs de politique intérieure, mais aussi une forme de désespoir.

D'abord l'accusation de génocide israélien à Gaza, ensuite la comparaison entre Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler, et maintenant la menace de livrer des armes au Hamas: le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en prend de plus en plus violemment à Israël. La Turquie ne fait toutefois pas grand-chose contre L'Etat hébreu, car cela provoquerait des tensions avec l'Occident. Erdogan agit pour des motifs de politique intérieure. Les experts considèrent sa menace comme un acte de désespoir.