«L'assassinat de Prigojine aura des conséquences catastrophiques»

Après la mort d'Evgueni Prigojine, chef des mercenaires Wagner, ses partisans réagissent avec tristesse, colère et certains menacent. Une mobilisation est prévue ce week-end.

Tobias Esser

Les commandants du groupe de mercenaires Wagner dirigé par l'oligarque Evgueni Prigojine ont confirmé que celui-ci avait perdu la vie mercredi dans le crash de son jet privé reliant Moscou à Saint-Pétersbourg.

Les réactions des partisans de Wagner n'ont pas tardé à fuser. Sur Telegram, ils ont exprimé leur tristesse face à la mort du sexagénaire, dont le groupe a commis de graves violations des droits humains.

Le canal Telegram Wagner Group a fait des adieux particulièrement émus en postant une version lentement interprétée du chant militaire soviétique «Ot geroev bylykh vremen» («Des héros d'un autre temps»), accompagnée de l'inscription suivante:

«Un vrai patriote a été tué par les actions de traîtres à la Russie»

Le canal fait probablement allusion à l'élite du Kremlin, devenue l'ennemi des mercenaires depuis la révolte ratée de Wagner en juin. «Même en enfer, tu seras le meilleur, papa», ajoute l'auteur. Ce qualificatif montre à quel point certains des mercenaires de Wagner se sentaient proches de leur chef.

Les mercenaires ne sont pas les seuls à être touchés. Le «cuisinier de Poutine», comme on le surnommait, avait une veritable armée de fan. Sur Twitch, un jeune streamer russe a complètement perdu son sang-froid. Lorsqu'il a appris la mort de l'oligarque pendant son livestream, il a éclaté en sanglots devant ses spectateurs.

Un hôtel improvisé, quelque par dans une ville de Russie. Image: telegram

Après les émotions, la réaction

Le canal Telegram Orchestra Wagner, suivi par près d'un million de personnes, se montre nettement plus menaçant. Les postes sont vindicatifs. L'auteur de l'un d'eux estime peu probable qu'un «ennemi extérieur» – comme l'Ukraine – ait quelque chose à voir avec la mort d'Evgueni Prigojine.

«S'il est mort d'un coup de couteau dans le dos, au moins la patrie lui survivra», écrit-il, s'adressant à un coupable encore inconnu:

Roman Saponkov, un blogueur militaire russe proche du groupe Wagner, met en garde l'élite du Kremlin: «L'assassinat d'Evgueni Prigojine aura des conséquences catastrophiques. Celui qui a donné cet ordre n'a aucune idée de l'état d'esprit de l'armée et du moral des troupes».

L'avertissement de Roman Saponkov est repris par de nombreux grands canaux Wagner sur Telegram, dont Grey Zone. Ce canal, qui compte 590 000 abonnés, dispose d'un bon réseau au sein du groupe Wagner, dont il était proche lors de la révolte de juin. Grey Zone, en soi, relaye, mais se garde de proférer des menaces ouvertes en direction du Kremlin.

Une mobilisation générale annoncée

Il en va autrement sur le canal R24: «Il était l'homme qui a conquis Bakhmout. Evgueni Prigojine était notre dernier espoir de victoire russe [en Ukraine]», peut-on y lire. L'auteur poursuit:

«Nous sommes en train de perdre la guerre. Il a gagné ses batailles. Ils avaient peur de lui et ont donc décidé de l'assassiner»

Le partisan de Wagner termine son message par un appel: «Nous n'allons pas rester honteusement assis chez nous et faire comme si Prigojine n'avait jamais existé. Rassemblez-vous dimanche à midi sur les places centrales de votre ville». On ne sait pas encore si l'injonction de ce canal Telegram sera écoutée. Toutefois, l'appel est repartagé par le canal Orchestra Wagner et atteint ainsi près d'un million de personnes.

Qui pour empocher le pactole?

Le compte Prigojine 2023 aborde de manière un peu plus analytique la mort du chef de Wagner. «Le problème pour la Russie est que l'empire de Prigojine s'est construit sur lui et ses contacts personnels», écrit le compte aux 425 000 abonnés. Sans le «charisme» de l'oligarque, il est probable que Wagner et toutes les entreprises liées s'effondreront.

En outre, les ambitions russes en Afrique disparaîtront sûrement avec Prigojine; le continent retombera ainsi «dans des ténèbres désespérées, étranglé par l'Occident», écrit Prigojine 2023.

L'autre chef est aussi vénéré

Les partisans de Wagner ne rendent pas seulement hommage à Evgueni Prigojine. En effet, ils laissent une place de choix à Dmitri Outkine qui serait également mort dans l'accident d'avion. Le néonazi, qui s'était fait tatouer des insignes de la Waffen SS sur le cou, est considéré comme le fondateur du groupe Wagner.

Le canal Wagner Group exhorte à ne pas laisser le deuil de Prigojine éclipser la mort d'Outkine. «Les gars, qui a participé dès le début à la création du groupe Wagner?», demande l'auteur du canal. «Outkine était un bon commandant».

De nombreux autres grands canaux rendent également hommage au néonazi, le qualifiant de «bon et juste commandant», comme l'écrit par exemple Grey Zone. «Il portait l'ADN de Wagner dans son cœur».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder