Voici quelques astuces pour pimper votre WhatsApp

Marre des messages WhatsApp monotones? Avec quelques astuces simples, vous pourrez customiser le texte et les emoji de vos échanges dans les applications de chat.

Tara Rezaie Farmand / t-online

Plus de «Société»

Un article de

La plupart des gens envoient des messages sur WhatsApp sans se soucier de la mise en forme du texte. Il est toutefois possible de faire preuve de créativité!

Reformater l'écriture

On peut par exemple utiliser de l'italique ou du gras grâce à quelques caractères:

Pour l'italique: placez un trait en bas aux deux extrémités du texte : _Exemple_

Pour le gras: ajoutez un astérisque avant et après le texte : *exemple*

ajoutez un astérisque avant et après le texte : *exemple* Pour les barrés: mettez le passage entre deux petites vagues: ~Exemple~

Les emojis aussi

On peut aussi changer l'aspect des emojis. Par défaut, ceux qui sont envoyés seuls et sans texte apparaîtront en plus grand chez la personne qui les reçoit. Le cœur rouge palpite même lorsqu'il est employé seul. Si la différence de taille vous dérange, vous pouvez vous aider de simples caractères spéciaux:

En plaçant un astérisque * ou un trait en bas _ avant et après l'emoji choisi, celui-ci sera envoyé dans la même taille que l'écriture.

La petite vague ~ placée avant et après l'emoji le fera s'afficher en petit et barré.

La taille des gifs et des stickers est, quant à elle, inchangeable. Ces éléments-là seront toujours envoyés dans leur taille habituelle.

Les autres applications de chat ont aussi leurs astuces: sur Telegram par exemple, vous pouvez désactiver la fonction «Grands emojis» dans les paramètres (Réglage - Présentation - Sticker et emoji). Les émoticônes gardent alors une taille de police standard. Les combinaisons de touches mentionnées ci-dessus ne fonctionnent en revanche pas pour Telegram, contrairement à WhatsApp.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)