La stratégie du clan Trump lui rapporte des milliards

Alors qu'il y a un an, l'actuel président américain risquait de finir sa vie en prison, tout semble désormais lui sourire. Pour preuve, une fortune familiale qui a doublé depuis l'élection présidentiel, en novembre dernier. Voici qui a empoché quoi dans le clan Trump.

Martin Küper / t-online

Un article de

La famille de Donald Trump a tiré un bénéfice financier massif de sa nouvelle présidence. Depuis l’élection de novembre dernier, sa fortune est estimée à 10 milliards de dollars. Elle a donc doublé en un an, rapporte le magazine économique Forbes. Et les activités de la famille Trump dans le secteur des cryptomonnaies se sont révélées particulièrement lucratives.

Les estimations de Forbes concernaient Donald et Melania Trump, leur fille Ivanka et son mari Jared Kushner, ainsi que les fils Trump, Eric, Donald Jr. et le benjamin, Barron Trump.

La fortune de Donald Trump et Melania

Selon Forbes, à eux deux, le président américain et son épouse ont vu leur fortune augmenter de trois milliards de dollars l’an dernier, et atteint désormais 7,3 milliards. Sur la liste des plus grandes fortunes mondiales, Donald Trump a gagné 118 places, et se situe désormais au 201e rang. Environ deux milliards de ces gains seraient issus de ses investissements dans les cryptomonnaies.

Donald et Melania Trump pèsent ensemble plus de sept milliards de dollars. Image: keystone

Trump a également économisé 500 millions de dollars grâce à l’annulation par un tribunal d’une amende pour fraude d’un montant équivalent. Toujours selon Forbes, il a engrangé 400 millions supplémentaires grâce à l’octroi de licences sur son nom pour des chaussures, des montres ou des parfums.

Melania Trump a, de son côté, contribué pour 200 millions à la fortune familiale grâce à des conférences, des publications et la création d’un memecoin, une forme de cryptomonnaie.

La fortune de Jared Kushner et Ivanka Trump

Ivanka Trump et son époux Jared Kushner ont eux aussi vu leur fortune progresser. Jared Kushner avait fondé en janvier 2021 la société d’investissement Affinity Partners, qui a récolté depuis environ 4,6 milliards de dollars, principalement auprès d’investisseurs du Qatar, d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis. Forbes estime la valeur de cette société à 215 millions de dollars.

En tenant compte des liquidités de son entreprise et de sa participation de 560 millions de dollars dans l’immobilier Trump, Jared Kushner est désormais lui-même milliardaire. La valeur de la résidence achetée par les Kushner à Miami en 2020 aurait en outre triplé, atteignant aujourd’hui environ 105 millions de dollars.

La fortune d'Eric Trump

Le troisième enfant du président a, encore plus que ses frères et sœurs, profité des cryptomonnaies. Alors que sa fortune était estimée à 40 millions de dollars l’an dernier, Forbes l’évalue désormais à 750 millions. Le plus gros de ce bond provient de sa participation à la création d’American Bitcoin en mars dernier, une société spécialisée dans le «minage» de cryptomonnaies, c’est-à-dire la création de nouvelles unités par des calculs complexes.

Eric Trump a 41 ans. Ici, ce 29 août à Hong Kong. Keystone

L’effervescence autour d’American Bitcoin a même fait brièvement d’Eric Trump un milliardaire, écrit Forbes. Son actuelle participation de 7,5% vaudrait encore 500 millions de dollars. Son voyage au Qatar en mai dernier avec son frère Donald Jr. aurait également rapporté de l'argent, notamment grâce à l’ouverture d’un golf sous le nom Trump et aux bénéfices liés aux licences.

La fortune de Donald Trump Jr.

L’aîné de la fratrie a aussi vu sa fortune s’accroître fortement. Celle-ci est passée de 50 à 500 millions de dollars, selon Forbes. Comme son frère Eric, Donald Jr. détient des parts dans American Bitcoin et dans World Liberty Financial, une entreprise qui tire elle aussi profit des cryptomonnaies.

Il est également actionnaire de la plateforme commerciale Public Square, qui se présente comme «anti-woke» et opposée à l’avortement. Donald Jr. détient aussi une participation dans la maison mère de Truth Social, le réseau de Donald Trump.

La fortune de Barron Trump

Même le plus jeune fils de Donald Trump profite déjà largement des cryptomonnaies. Forbes estime la fortune du jeune homme de 19 ans à 150 millions de dollars. Sur ce total, 80 millions proviendraient de la vente de cryptomonnaies.

La fortune de Barron pourrait toutefois bondir à 525 millions de dollars, lorsqu'il pourra à nouveau vendre les cryptomonnaies actuellement bloquées. Cette période de blocage peut être prévue contractuellement lors de l’achat de cryptomonnaies, et vise à éviter une inondation du marché, souvent très volatil.

Traduit de l'allemand par Joel Espi