A ne pas confondre avec le triangle amoureux, sinon c'est la m***. shutterstock

Avec la méthode du triangle, vous provoquez vos coups de foudre

Une influenceuse américaine assure avoir inventé une méthode infaillible pour créer le coup de foudre chez l'autre. Ça a l'air bancal? Testez et revenez nous voir.

Plus de «Société»

La «méthode du triangle» est censée provoquer le coup de foudre pour la personne qui vous regarde. Non, ça n'est pas scientifique, mais la technique use de biais psychologiques. C'est une certaine Sophie Rose Lloyd, une infuenceuse américaine, qui revendique la paternité de cette méthode.

Selon elle, il faut simplement faire un triangle avec les yeux. On vous explique: vous êtes en grande conversation avec LA personne que vous voulez séduire, vous fixez son œil gauche, puis vous descendez sur sa bouche pendant une seconde et demi, deux secondes maximum, et vous remontez votre regard sur l'œil droit de la personne. Ça forme le fameux triangle. Et là, la magie opère.

@sophieroselloyd If u have never done this before search it and do it it works every time ♬ original sound - Luca

Comment ça marche ?

Pour cette Américaine, la méthode est bel et bien infaillible... à condition de l'utiliser au bon moment. Il faut avoir une discussion en tête-à-tête avec la personne et ne pas être au milieu d’une conversation de groupe. Sinon, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, on peut imaginer que ça va mettre une petite ambiance un peu bizarre.

Evidemment, il faut tenter la méthode dans un contexte favorable, par exemple avec quelqu’un avec qui on est en train de boire un verre. (On évitera de faire ça dans le bus à un inconnu en face de vous, quoi).

via GIPHY Sinon c'est cringe (au cas où c'était pas clair).

Précisons encore que le moment où l'on fixe la bouche de l'autre doit durer une seconde et demi, grand maximum deux secondes, sinon ça va mettre tout le monde mal à l’aise et faire l’effet parfaitement inverse.

Vous avez des doutes ?

Selon la psychologue Natasha Ivanovic interrogée par le site Metro UK, établir un contact visuel implique de la chaleur, une confiance intime et de la fiabilité.

Donc en établissant ce contact visuel, en le rompant, et en l’établissant à nouveau, on crée un tour psychologique qui implique l’intimité, puis la vulnérabilité, et enfin la confiance en trois mouvements subtils. CQFD.

Sous la publication de la jeune femme, de nombreux internautes assurent qu'ils ont essayé... et réussi.

Vous avez bientôt un date Tinder? A vous de jouer! On attend vos retours ;)

A propos de dates ...

20 profils Tinder très directs pour être sûr de matcher:

1 / 22 20 profils Tinder très directs pour être sûr de matcher

Et si ça va plus loin, ceci devrait vous inspirer (ou pas):