Voici pourquoi vos chats adorent les boîtes en carton 🐱

Si vous avez un chat, vous savez déjà que les chats adooooorent les cartons. Mais quelles sont les raisons de ce penchant?

Tous les propriétaires de chats connaissent ce scénario: on déballe un objet que l'on vient d'acheter et votre chat lui, au lieu de s'installer dans son lit douillet, préfère s'affaler dans le carton d'emballage. Il dort dedans, joue avec ou le détruit en laissant votre appartement parsemé de petit bout de carton. Mais pourquoi diable fait-il ça?

Si les chercheurs ne sont pas encore certains de l'origine de cette préférence, il s'agit probablement d'un vestige du passé sauvage de nos petits félins de compagnie.

Le sentiment de sécurité

En effet, les chats sont certes des chasseurs chevronnés, mais ils sont aussi des proies. Dans la nature, ils ont des ennemis naturels contre lesquels ils doivent parfois se cacher, comme dans des grottes, par exemple. Certains scientifiques pensent que les boîtes en carton sont l'équivalent parfait de la cachette dans la nature. Les chats s'y sentent à l'aise et en sécurité.

Mais une grotte — ou un carton — ne sert pas seulement à se cacher, mais aussi à guetter. Lorsque les chats chassent, ils le font sans bruit. La victime ne se doute de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour arriver à leur fin, les chats se faufilent puis se planquent et avancent discrètement vers leur proie.

Les scientifiques voient une autre théorie sur la relation entre les chats et le carton: les propriétés isolantes du carton. Non, vous ne rêvez pas. Les chats aiment les températures plutôt chaudes et nos appartements ne sont pas forcément assez douillets pour eux. Se faufiler dans une boîte leur permet donc d'être isolés de tous les côtés leur offrant ainsi un refuge chaud et douillet.

La préférence pour les cartons peut être utilisée à leur avantage

Le fait que les chats se sentent bien et en sécurité dans des boîtes peut aussi être utilisé à leur avantage – par exemple lors de leur acclimatation à un nouveau foyer. Une étude de 2014 montre que les chats s'habituent plus rapidement à un nouvel environnement et sont moins stressés lorsqu'ils disposent d'une boîte, ou d'un carton, comme lieu de refuge.

Aussi, selon l'étude, le chat portait plus d'intérêt aux humains qui leur offrait un carton en guise de refuge, que ceux n'en disposant pas. L'expérience a été menée sur deux groupes de chats nouvellement arrivés dans un refuge, l'un ayant reçu des boîtes, l'autre non.

Pas de panique donc pas si la prochaine fois votre chat s'intéresse plus au carton qu'au nouvel arbre à chat. En fin de compte, le plus important est que nos matous se sentent parfaitement à l'aise chez nous.

