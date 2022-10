Commentaire

Cette provocation de Kanye West est celle de trop

Lundi, le tee-shirt «White Lives Matter» du rappeur et designer américain a choqué la Toile. Pourtant, en termes de provocation, ce dernier n'en est pas à son coup d'essai. A la seule différence que, cette fois, la honte est à son paroxysme.

Ne pas donner davantage d'attention à ce qui est apparu comme une volonté manifeste de créer la polémique. Telle a été, au départ, ma position en découvrant les tee-shirts «White Lives Matter» révélés lors du défilé surprise de Ye, lundi, dans le cadre de la semaine de la mode, à Paris.

Et puis, la tentation a été trop forte. L'indignation a été trop forte. Car, au-delà du trolling qui pulse la communication du rappeur et designer américain depuis des années, celui qui s'autorise nombre d'agissements problématiques sous prétexte présumé d'entretenir une «communion avec le seigneur» ou d'être «le plus grand artiste de tous les temps», a, cette fois, dépassé les limites de l'excusable.

En muant ses modèles – notamment noires – et lui-même en étendard de l'un des concepts les plus controversés des Etats-Unis, Kanye West a tout bonnement craché sur cette sacrosainte dignité humaine que les esclaves afro-américains et leurs descendants ont tenté d'acquérir au prix de leur vie.

Le tee-shirt pensé par Ye n'est pas de l'art. C'est du racisme. A l'instar d'autres scandales dans lesquels se lance à corps perdu l'artiste de 45 ans depuis bientôt quatre ans.

Des scandales à gogo

C'est à croire que Ye prend un malin plaisir à souffler sur les flammes du brasier racial qui prend déjà tous azimut aux Etats-Unis. En octobre 2018, Ye a rencontré Donald Trump, à la Maison-Blanche, en arborant fièrement la casquette symbolisant la politique du président de l'époque. Le slogan «Make America Great Again» (MAGA) suggère que cette chère Amérique républicaine, volée par les ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, devait être récupérée.

Le 45e président des Etats-Unis Donald Trump accueillant à la table ronde de la Maison-Blanche le rappeur et designer Kanye West le 11 octobre 2018. Image: AP

Comme le décrit, dans Voice of America, l'ex-néonazi Christian Picciolini, qui aide désormais d'autres extrémistes à quitter le mouvement fasciste, ce slogan adopté par les suprématistes blancs n'offre qu'une seule et unique interprétation: «rendre l'Amérique à nouveau blanche». Kanye West se regarde-t-il dans un miroir? Force est de constater que son égo l'a, à bien des égards, éloigné de lui-même et de la marginalisation que vivent les Américains partageant davantage sa couleur de peau que son portefeuille.

Ye se révèle si loin de la réalité de ces 46,9 millions d'Afro-américains vivant aux Etats-Unis que, quelques mois avant son apparition aux côtés de Trump, le natif de Chicago a affirmé, lors d'une interview accordée au média TMZ, que les personnes ayant subi l'esclavage l'avaient fait par «choix»:

«On entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans? Ça ressemble à un choix» Ye. tmz

La séquence en vidéo: «Kanye West met le bordel à la salle de presse de TMZ en parlant de Trump, de l'esclavage et de la liberté de pensée» Vidéo: YouTube/TMZ

Mais Kanye ne s'est pas arrêté là. En mars 2022, son compte Instagram a été suspendu pendant 24 heures, après avoir énoncé une insulte raciale afin de décrire le présentateur américain Trevor Noah. Ce dernier avait critiqué le comportement toxique du rappeur, sur les réseaux sociaux, à l'encontre de son ex-femme Kim Kardashian alors en couple avec Pete Davidson.

Au vu du tollé, Ye s'est excusé de son comportement lors de son retour sur la plateforme. Une stratégie qu'il met en place à chaque polémique, comme après le scandale sur l'esclavage ou les révoltes liées à ses discours pro-Trump, qu'il a finalement abandonnés. Mais cette méthode faussement larmoyante ne le sauvera peut-être pas du défilé de ce 3 octobre 2022.

Le «White Lives Matter» est une honte

Pourquoi soutenir le «White Lives Matter» pose tant problème? Ce concept parodie le «Black Lives Matter» (BLM), un mouvement social s'efforçant de mettre en lumière la discrimination institutionnalisée auxquels les personnes de couleur sont confrontées. BLM a atteint son apogée en juin 2020 lorsque la mort de George Floyd a attiré l'attention du public sur la brutalité policière, souvent motivée par un racisme décomplexé. L'affaire avait entraîné des manifestations de millions de personnes dans le monde, soulignant que la vie des personnes de couleur comptait autant que n'importe quelle autre.

Pourtant, en marge de ce mouvement, certains ont interprété cette expression comme une source de division qui mésestimait la vie des autres origines ou des autres races. Ainsi est née la violente antithèse du «White Lives Matter», pensée par des groupes de suprématie blanche d'extrême droite. Une pensée à laquelle Kanye a, encore une fois, donné du crédit, mercredi, en affirmant, dans une story Instagram, que le BLM était «une arnaque»:

«Tout le monde sait que le "Black Lives Matter" était une arnaque. Maintenant, c'est terminé. Ne me remerciez pas.» instagram

A travers ces propos, l'homme qui se pense au-dessus du commun des mortels a insinué que le mouvement était un simple coup marketing n'étant plus dans l'air du temps. Mais il y a une chose que Kanye West doit comprendre: coup marketing ou pas, s'il y a un fondement qui ne peut être contesté, c'est qu'aux Etats-Unis, les personnes blanches opprimées ne le sont pas en raison de leur couleur de peau. Ce qui est loin d'être le cas d'une autre partie de la population qui, souvent, paie cher la mélanine qui coule sous sa peau. Ce faisant, soutenir «White Lives Matter» invisibilise les Afro-Américains et nie plus globalement l'existence du racisme.

La rhétorique qu'entretient Kanye Omari West va bien au-delà de l'art. Elle est politique et d'autant plus dangereuse. Car, à mesure que le succès de ce dernier prend de l'ampleur, elle galvanise l'ignorance des racistes. Alors, bien que l'art se doit de questionner la réalité du monde, parfois de la manière la plus subversive possible, lundi, chez l'homme qui se pense au-dessus de tout et n'importe qui, il n'en était rien.

Certaines choses sont parfois simplement telles qu’elles se présentent à nous: en 2022, des Noirs sont encore assassinés par la police. Le nier, comme le sous-entend «White Lives Matter», est une honte.