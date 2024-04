Voici les 10 accessoires et vêtements les plus prisés en 2024

La plateforme Lyst vient de sortir son classement des vêtements et accessoires les plus en vogue pour le premier trimestre de l'année. Un classement considéré comme l'un des plus importants du secteur de la mode sur les marques et les produits les plus populaires au monde.

L'Index Lyst, qui répertorie les marques les plus populaires du moment, a publié son top 10 des vêtements et accessoires les plus en vogue du premier trimestre de l'année. Ce dernier se base sur une récolte de data réalisée par Lyst, qui établit ensuite son classement en fonction du volume de recherches non seulement sur sa boutique en ligne, mais également sur internet et les réseaux sociaux.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Si vous pensiez que la basket Samba d'Adidas était la pièce la plus tendance en ce début 2024, que nenni. C'est une autre marque qui a trouvé chaussure à son pied et qui s'installe sur la première marche du podium.

Les lunettes de soleil Panthos d'Yves Saint-Laurent

Yves Saint-Laurent fait son entrée dans le top 10 de l'Index Lyst. Les recherches de produits de la Maison française ont augmenté de 10% au cours du mois qui a suivi son défilé à la Fashion Week de Paris. Une hausse portée par une it-girl, Hailey Bieber, qui s'est pavanée lunette de soleil Saint-Laurent sur le nez sous l'objectif des paparazzis.

GC Images

Les Jeans orné de cristaux d'Area

La marque de prêt-à-porter de luxe Aera a connu une hausse rapide: +37% en trois mois. Et c'est à Taylor Swift (oui, encore) que l'on doit ce succès. L'artiste a été vue portant ce désormais célèbre modèle au Super Bowl.

Getty Images North America

La robe Prong Down de Rick Owens

La robe Prong de Rick Owens a également bénéficié de la visibilité des célébrités. Après avoir fait ses débuts dans la collection printemps-été de Rick Owens, le modèle a été porté par Paloma Elsesser et Cardi B.

Image: Rick Owens

Lorsque Kim Kardashian a porté une version courte en janvier cette année, les recherches sur Lyst ont augmenté de 165 %. Ce trimestre, c'est la première fois depuis plus d'un an qu'un jean ou une robe figure dans la liste des produits les plus en vogue de l'indice Lyst.

Kim Kardashian portant une version courte de la robe de la marque Rick Owens. Image: instagram

Le polo Miu Miu

Le simple polo Miu Miu disponible en plusieurs couleurs a également connu son heure de gloire. Vu notamment sur les réseaux sociaux, il vous faudra tout de même débourser 800 euros pour mettre la main dessus.

Image: miu miu

Le sac Rodeo de Balenciaga

La marque française gagne quatre places dans le top 10 de l'Index Lyst grâce à ce sac à main à 4500 euros. Un basique pour les plus riches, et ce n'est pas Kim Kardashian qui vous dira le contraire.

Kim Kardashian, ambassadrice de la marque Balenciaga pose avec le sac Rodeo. Image: Balenciaga

La veste Detroit de Carhartt

Ce modèle, à l'origine pour la gent masculine, a été recherché tant par les femmes que les hommes en ce premier trimestre de l'année. Idéale pour la mi-saison, si vous êtes plutôt du genre à préférer une garde-robe décontractée .

Comme ici par exemple 👇 Image: pinterest

Les ballerines Alaïa

Alaïa fait son entrée dans le classement des marques les plus populaires de l'indice Lyst, avec un pic de 49% des recherches au cours des trois derniers mois. Une entrée qui confirme le retour de la ballerine pour ce printemps, que ça vous plaise ou non. C'est d'ailleurs la deuxième fois que les ballerines Mary Janes d'Alaïa apparaissent dans le classement des produits les plus recherchés, après une version en résille au deuxième trimestre 2023.

Les ballerines en cuir et à strass de la marque Alaïa. Image: Alaïa

La culotte de bain Miu Miu

Miu Miu s'illustre une nouvelle fois dans l'Index Lyst. A la troisième place, on retrouve cette culotte de bain qui s'est largement illustrée sur les podiums avec la tendance «no pants», c'est-à-dire sans pantalon.

Image: Miu Miu

Boucles d'oreilles Julius de la marque Khaite

En seconde position, on retrouve un accessoire de la marque new-yorkaise connue pour flirter aisément sur la tendance du quiet luxury, Khaite.

Image: Khaite

Miu Miu x New Balance 530 SL Sneaker

Le premier Lyst Index de 2024 voit Miu Miu prendre la première place. Les recherches pour les vêtements et accessoires de la marque de luxe ont augmenté de 8% ce trimestre, avec trois pièces dans le top 10 des produits les plus populaires. Sur la boutique en ligne Lyst, les acheteurs masculins ont augmenté de 88% au cours des trois derniers mois. Une obsession pour la marque qui semble donc se confirmer puisque malgré les 850 euros, la paire est déjà en rupture de stock.

Image: miu miu

La 530 SL (pour Super Light) devient ainsi la pièce la plus en vogue en ce début d'année. Inspirée de la 530 lancée en 1992, le modèle en collaboration avec Miu Miu est sorti en trois coloris.