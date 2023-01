Faire des «cures détox» après les excès des Fêtes, une bonne idée? Toutes ne se valent pas... Image: shutterstock

Les détox, c'est une bonne idée ou c'est contre-productif?

Se lancer dans un mois sans boire d'alcool, virer la viande voire manger uniquement végane, faire des footings «décrassage»... Est-ce que ça aide vraiment le corps à récupérer ou s'agit-il de légendes urbaines? On décortique tout ça.

New year, new me! Si vous faites partie des gens à appliquer ce mantra (qui est davantage une citation insipide pour votre prochain post Instagram, mais soit), vous comptez peut-être faire une «détox» après les nombreux excès des Fêtes.

Mais est-ce vraiment utile ou même raisonnable d'arrêter du jour en lendemain de boire, de manger du gras, du sucre ou de la viande, ou d'enfiler vos baskets pour le fameux petit footing «décrassage»? Voici le point de vue de médecins.

«Détox» , quésaco?

Faire un «détox», ça veut dire qu’on veut aider notre foie à faire son job de détoxification, pour éliminer les toxines. Comme l’alcool par exemple, un produit toxique qu’on met passablement de temps à éliminer, c’est d’ailleurs en ce sens que beaucoup se lancent dans un Dry January.

Vous prenez le train en marche? 👇🏽

Selon les médecins, faire un dry, ça marche. On diminue les risques de développer certaines maladies, on fait des économies, on repense sa consommation, on dort mieux. D'autant plus si on a bien (trop) profité pendant les Fêtes: le foie met quatre à six semaines pour se remettre d'une phase d'alcoolisation supérieure à la moyenne. Mais attention à l'effet contre-productif: si on arrête complètement l’alcool pendant le mois de janvier et que dès le 1er février, on vide la cave pour fêter la fin du dry, ça ne sert à rien.

À noter qu'une telle expérience n'est pas forcément une promenade de santé pour tout le monde. Au début d'un Dry January, certains risquent de rencontrer des tremblements, des signes d'agitation, des nausées ou encore de suer fortement par exemple. Mais diminuer drastiquement sa consommation, pour certains bons vivants, ça peut déjà faire un bien fou.

La viande , ça fait quoi?

La viande produit de l'ammoniaque lorsqu'on la digère, soit un produit toxique dans le sang. Heureusement, le foie peut s'occuper de le transformer pour l'évacuer via les urines, mais c’est pour cette raison qu’il faut éviter de charger cet organe avec de l’alcool, histoire de ne pas créer d’embouteillages.

Par conséquent, faire un Dry January, ou en tout cas un mois un peu plus light en apéros, selon les médecins, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça aide le foie, et ça se voit: on a notamment une peau plus saine et un meilleur sommeil.

Ou carrément tenter un Veganuary? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît: il ne faut pas juste supprimer la viande, mais tout aliment issu d'un animal. Et il y en a dans beaucoup de produits que l'on consomme au quotidien.

Selon ce médecin, ça fait... péter 👇🏽

Un petit «décrassage» ?

Vous aimez courir? Vous serez tenté de vous infliger le fameux petit «décrassage»: alors que votre canapé est plus confortable que jamais, vous vous faites violence pour enfiler vos baskets et aller courir. Vous accompagnez cette sortie d'un hasthag #décrassage sur Strava pour justifier pourquoi vos stats sont un peu faiblardes, mais vous êtes fier d'être sorti de chez vous. Bravo. Mais est-ce une bonne idée?

Selon les professionnels de la santé, oui et non. D’un côté, faire du sport, surtout en plein air, ça vide la tête, mais le problème, c’est qu’une partie du sang qui devait aider le foie se retrouve à gérer les muscles.

Et en même temps, il ne faut pas négliger l’impact psychologique positif du sport. Alors faire des footings, oui, mais à petites doses: si vous êtes un grand sportif, inutile de commencer votre prépa à un marathon directement après les Fêtes. Et si vous êtes incapable de tenir en place, privilégiez les sorties courtes, espacées de quelques jours, plutôt qu'une grosse sortie par semaine.

Attention aux «conseils Instagram» à bannir

Par «conseils Instagram», entendez «absurdités à mi-chemin entre la connerie et la mise en danger». Inutile par exemple de succomber à tel ou tel «produit miracle» vantés par certains influenceurs. Rappelons juste que s'ils sont payés pour faire la promo d'un «shaker minceur» ou d'un «thé détox», ça n'est pas un gage de qualité (spoiler alert: c'est de la merde).

Mais oui Khloé, fais-nous croire ça 👇🏽

Idem pour les régimes hyper stricts qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui vous font passer quatre fondues chinoises par jour à un verre de «jus détox». Votre corps ne va rien comprendre et se mettra à stocker quand vous l'alimenterez à nouveau correctement. C'est contre-productif.

Et vous pouvez être tenté encore d'essayer la baignade en eaux froides, qui gagnent de nouveaux adeptes chaque hiver, sous prétexte que ça fait une super photo pour Instagram et que «c'est bon pour ce qu'on a, après les Fêtes»... Alors oui, pourquoi pas, mais il est préférable d'y aller accompagné de connaisseurs. Ou ne pas commencer en janvier, et tenter l'expérience pour la première fois lorsque l'eau est à 14°C en novembre, pas 8°C en janvier.

Allez, courage!

On reste dans le thème ?

Le gras et le sucre vous manquent? Les voici en photos avec ces milkshakes aromatisés au cholestérol:

1 / 16 Des milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah! source: sodajerkco.com / sodajerkco.com

Puisqu'on est dans le sucre... C'est facile de différencier le Pepsi du Coca? On a testé:

Vidéo: watson