Vous voulez être tendance? Voici le look «je vais faire des courses»

Si on écoute Vogue, pour être fashionable cet été, il faut s'habiller comme ma grande tante qui va acheter des poireaux au marché d'Yverdon le samedi matin. Spoiler alert: c'est pas terrible.

Vous aimez la mode, associer des vêtements d'époques différentes, rechercher LA pièce vintage parfaite, suivre des gens inspirants et audacieux sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils originaux? Dommage, on va parler du look «j'ai enfilé n'importe quoi pour aller au marché», askip c'est LA tendance du moment.

«Comment ose-t-elle?!» Vous dites-vous.

C'est pas moi, c'est Vogue. Oui, ce grand magazine de mode qui fait la pluie et le beau temps dans le monde merveilleux des tendances. Mais à lire leurs derniers sujets sur «ce qu'on va toutes porter cet été», c'est à se demander s’ils ne se sont pas pris une vilaine insolation, voire la foudre.

En l’espace de trois jours, le magazine a publié un article sur le retour du pantacourt, un autre sur le come-back de la ballerine, et encore un sur celui du tote bag. Send help.

La ballerine , mais à bride: on est pas des ploucs

Oui, les ballerines, ces espèces de petites barques qui transforment les pieds en marécages poisseux. Ces chaussures pseudo chic que porte Kate Middleton parce qu'OH MY GOD, elle ne va quand même pas porter des New Balance, this is pas assez royal (on s'égare). Ces pantoufles qu'on s'infligeait surtout dans les années 2000 (avec des serre-têtes et des colliers en fausses perles, les anciennes Blair Waldorf, on vous voit).

Des godasses dans lesquelles on sacrifiait notre hygiène pédestre au printemps ou à l'automne, en hiver pour les plus téméraires. Mais let's face it: même quand il fait frisquet, on pue des pieds dans des ballerines.

Et alors qu’il fait entre 35 et 40 degrés, Vogue mise sur «la ballerine à bride» pour cet été. C'est chic, les brides, c'est comme si la ballerine portait elle aussi un collier de perles qui scie le haut du pied.

Vogue met ce look de Katie Holmes en avant pour justifier le choix de la ballerine à bride 👇🏽

Preuve qu'on peut pas s'y fier. Rien. Ne. Va. Image: twitter

Donc à moins qu'il ne s'agisse d'un délire sado-maso de la part du magazine qui veut voir ses lectrices se faire amputer des pieds quand ces derniers auront moisi à cause d'une sudation extrême, on ne comprend pas le principe de s'infliger cette relique du passé en pleine canicule. (Ni jamais, d'ailleurs.)

Le « pantalon capri », pour faire tout comme Gigi

Encore plus questionnable d’un point de vue fashion que la ballerine, voici le pantacourt. Enfin, comme le dit Vogue, le «pantalon capri», qui s'arrête sous le genou et qui coupe bien la silhouette en deux, sauf si vous avez des jambes plus longues qu'un cheval. Sous prétexte que Gigi Hadid en a porté un, c’est THE tendance selon le magazine.

Est-ce que tout ce que porte Gigi Hadid est beau? La réponse est dans la question.

Tout plaquer et devenir la version sexy du Bonhomme Michelin. Image: AP Invision

On a pas les droits pour vous montrer la photo de Gigi en pantacourt, déso (faut aller la regarder ici). Le pantalon capri porté par la mannequin américaine est signé Jacquemus, qui fait des choses très belles, mais pas que.

Quand t'essaies de mettre des carrés dans des ronds. Image: jacquemus

Pareil que pour la ballerine, quand il fait 600 degrés à l’ombre, pourquoi s’enfilerait-on dans ce «pantalon capri», qui ne flatte que les personnes qui mesurent 236 centimètres au garrot, et qu’on risque de devoir couper aux ciseaux pour réussir à s'en désincarcérer?

On est vraiment sur une bonne vibe 👇🏽

C’est peut-être, en fait, le seul intérêt: invoquer l'impossibilité de l'enlever sans en faire des petits morceaux. Et si vous vous posez la question, oui, ça s'appelle comme l'île de Capri en Italie, c'est fait exprès.

Tote bag is the new it-bag

Pour le coup, se trimballer avec un tote bag, ce n'est pas, comme pour la ballerine ou le pantalon capri, inadapté à cette période de l'année. C’est juste que ça n'a rien à voir avec une tendance, avec un «objet de désir».

Je veux pas chipoter, mais même Wikipédia le dit, hein, c'est un machin en toile, un tote bag. Image: wikipedia

Pourtant, selon Vogue, cet été, on va toutes ressortir nos machins en tissu, souvent gratuits, avec de la pub imprimée d’un côté, du genre «bienvenue à la 57e édition de la Foire du Valais» et qu’on utilise pour faire des courses, ou qu’on prend comme sac à main quand on est des schlags, comme moi avec mon sac «Cully Jazz» (quand il avait pas encore des trous partout).

RIP petit ange parti trop tôt. Image: cully jazz

Cela dit, ce ne sont pas des tote bags de la Foire du Valais que le magazine, en fin d'article, suggère à ses lectrices d'acquérir. On est sur une autre gamme de prix.

Genre un tote-bag Prada à 1500 euros, ou un autre de Bottega Veneta à 2500 euros… Image: vogue

La bonne nouvelle? C'est que vous n'aurez pas à tomber dans la surconsommation dans les boutiques de luxe pour être à la pointe de la mode selon Vogue cet été. Une vieille paire de ballerines suintantes, un affreux pantacourt, ou «pantalon Capri», appelez ça comme vous voulez, et un tote bag délavé de l’amicale des pompiers, and voilà! YOU'RE FASHIONABLE, BABY.

De rien.

