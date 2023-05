Dylan Thiry prend une décision radicale après une nouvelle plainte

L'influenceur, accusé notamment de trafic d'enfants, a annoncé se retirer les réseaux. Entre-temps, une nouvelle plainte a été déposée contre lui.

Plus de «Société»

Après l'affaire de proxénétisme et de trafic d'enfants, toutes deux révélées par le rappeur Booba, l'influenceur luxembourgeois a fait une annonce inattendue sur les réseaux sociaux ce mardi 9 mai. Pour sa mère, qui supporte visiblement très mal tout ce qui se dit sur son fils, Dylan Thiry a décidé de dire stop. Fini donc la belle vie pour le Dubaïote d'adoption qui avait pris l'habitude d'afficher tant ses «bonnes actions» que sa vie luxueuse sur internet.

On vous en parlait ici:

Et ici:

«C’est très dur pour elle»

«Comme vous l’avez compris, il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille» a écrit l'ancien candidat de télé-réalité pour accompagner sa vidéo éditée sur fond de My Heart Will Go On de Céline Dion, et dont le montage est complètement claqué, avouons-le. Il en a ensuite rajouté une couche en story sur Instagram:

«J’ai déjà déconnecté mon compte Snapchat, je vais sûrement aussi me déconnecter d’Instagram, à la demande particulière de ma mère qui vit très mal ce qui se dit sur moi. C'est très dur pour elle. Je me dois de la protéger.»

C'est un Dylan Thiry tout sourire et débordant de bonheur que l'on voit apparaitre sur les images. La vidéo ressemblerait presque à une mauvaise bande-annonce d'un télé-crochet pour ménagère diffusé sur M6 à 15 heures. On vous laisse jugé par vous-même:

Vidéo: instagram

L'influenceur a tout de même pensé à écrire un mot à ses 1,6 million de fans qu'il remercie «d’avoir été là durant toutes ces années». Et d'ajouter (à lire avec un ton mielleux):

«Je reviendrai encore plus fort que jamais. En tout cas merci je vous oublie pas et je vous oublierai jamais comme je vous l’ai dit, ce n’est pas un adieu, mais juste un au revoir.❤️»

Une nouvelle plainte déposée

Si Dylan Thiry dit ne pas être touché par toute cette polémique et des plaintes déposées à son encontre, quitter les réseaux sociaux était certainement la meilleure chose à faire. D'autant plus qu'une nouvelle plainte pour «menaces» et «violation de la vie privée» a été déposée contre lui par son ex-collaboratrice, annonce le média Libération ce mardi.

D'autres articles sur les excès de la télé-réalité

Quand un humoriste se moque de Dylan Thiry, ça donne ça 👇

Vidéo: extern / rest

Dubaï, sans Dylan Thiry, c'est bien aussi: