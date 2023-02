L'influenceuse Chiara Ferragni a une bonne raison de porter cette robe nue

« Salut bébé, j'ai décidé de t'écrire une lettre, et je suis ému quand je pense à toi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu me manques ou peut-être que je veux simplement te montrer ma vie: Beaucoup de gens me connaissent et m'apprécient, même si tout le monde ne m'aime pas. Mais je m'aime bien et c'est un début.

J'aimerais te serrer fort dans mes bras parce que je pensais du mal de toi et de moi. Tu ne mérites pas ça. Tu es assez bien et tu l'as toujours été.

Petite Chiara, tu vas grandir, il y aura du bonheur et de la tristesse, mais vis tous ces moments parce qu'ils font partie de ton voyage et de toi.

[ ]

Célébrez toujours vos succès et ne vous rabaissez pas: nous, les femmes, nous nous rabaissons devant les hommes peu sûrs d'eux et nous nous faisons traiter de nonne ou de salope. Mais être une femme n'est pas une limite, ensemble avec d'autres femmes nous pouvons changer. J'essaie, ne doute pas, petite Chiara, tout ira bien, sois fière de toi».