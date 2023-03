Kamasutra

Dans cette position, les femmes augmentent leurs chances d'orgasme

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Quand vous pensez aux papillons, vous pensez probablement aux insectes. Eh bien, après avoir lu cet article, probablement que votre perception changera. Cette position du Kamasutra apportera non seulement de l'éclat dans votre relation, mais aussi des papillons dans votre ventre. Elle s'apparente à la position du Phénix.

Voici comment fonctionne l'union du papillon

Dans la position du «papillon séduisant», la femme est allongée sur le dos. Idéalement avec les fesses vers le bord du lit. Puis elle étire ses jambes vers le haut et les écarte. Si c'est trop fatigant, elle peut plier légèrement les jambes ou les poser sur les épaules de son partenaire.

Astuce Elle peut placer un oreiller sous le bas de son dos pour plus de confort. Cela améliore également l'angle de pénétration.

L'homme s'agenouille devant le lit et écarte ainsi les jambes de la femme - de manière à pouvoir regarder sa partenaire dans les yeux.

Variante Dans cette position, la femme peut s'allonger sur un lit ou sur une autre surface telle qu'une table ou un canapé.

Quelle est la particularité de cette position?

L'union du papillon augmente les chances d'orgasme chez les femmes. L'angle de pénétration et le frottement de son clitoris la stimulent de manière optimale. De plus, l'angle de pénétration et donc le frottement de la vulve peuvent être ajustés et optimisés.

Si la position est trop fatigante, la femme peut poser ses jambes sur les épaules de l'homme. Pour lui, la position présente des avantages car il peut mieux contrôler l'intensité et la profondeur de ses poussées et en même temps voir la réaction de la femme. De plus, il peut toucher ses seins avec ses mains ou stimuler ses lèvres ou son clitoris.

La position est particulièrement idéale pour les hommes avec un pénis court. Car son membre frotte contre de nombreuses zones érogènes de la vulve féminine.

