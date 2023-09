Vidéo: watson

Un ufologue présente des «aliens» devant le Congrès mexicain

Un célèbre ufologue et journaliste a dévoilé deux corps pétrifiés et a affirmé sous serment qu'il s'agissait d'extraterrestres.

Mardi, une audience officielle sur la «régulation des entités volantes anormales non identifiées» a eu lieu devant le Congrès mexicain. Le modérateur n'était autre que le célèbre et controversé ufologue et journaliste Jaime Maussan. Devant les membres du Congrès, il a révélé, sous serment, deux entités pétrifiées qui ne seraient pas de ce monde.

«Ils ne font pas partie de notre évolution terrestre et n'ont pas évolué depuis leur disparition» Jaime Maussan, ufologue et journaliste

Selon Maussan, ces entités auraient été découvertes au Pérou en 2017 et examinées à l'Universidad Nacional Autónoma de México. La datation au carbone radioactif aurait confirmé que ces objets ont 1000 ans. Ils seraient pétrifiés parce qu'ils auraient été trouvés dans une mine de terre diatomée. Maussan s'appuie sur les conclusions d'études menées par différents scientifiques.

Un professeur de Harvard fait appel au gouvernement

Lors de cette audience de quatre heures, diffusée en direct sur la chaîne officielle du Congrès mexicain, divers experts ont pris la parole, dont le professeur Abraham Avi Loeb, président du département d'astronomie de la prestigieuse Université Harvard. Par le biais d'un appel vidéo, il a exhorté le gouvernement mexicain à permettre aux scientifiques du pays d'examiner la possibilité de l'existence d'extraterrestres.

Malgré l'intérêt manifesté par des chercheurs sérieux pour ces objets, il convient de traiter toute cette affaire avec prudence, étant donné que Maussan ne jouit pas d'une réputation irréprochable. Bon nombre de ses «révélations» se sont avérées être de fausses informations par le passé.

