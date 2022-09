C'est très joli. Mais c'est 50 dollars. Image: instagram

Les New-Yorkais paient 50 dollars pour un bol de mini-croissants

A New York, on aime le croissant. On aime tellement ça qu'on le réinvente (parfois un peu trop) pour se démarquer. C'est ce qu'a fait un couple franco-américain avec ce bol de céréales-mini-croissants, servi dans du lait et vendu 50 dollars. Un petit-déj' qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Les Américains aiment la boulangerie française, c'est un fait. Souvenez-vous de la série Emily in Paris, qui met en scène une Américaine qui tente de percer sur Instagram en portant des bérets et en mangeant des croissants. «I love cwoissant, hihi!» Sacré scénario. Mais revenons au noble et délicieux croissant au beurre, sa merveilleuse pâte feuilletée, ce petit goût de paradis qui se suffit à lui-même.

Un honnête croissant sans fioritures.

Image: giphy

Le problème, c'est que les croissants tout bêtes, on en trouve à tous les coins de rues à New York (pour un excellent croissant, il faut marcher un peu). Alors pour se démarquer, certains Français installés au cœur de la Grande Pomme ont décidé de réinventer le croissant. C'est ce qu'avait fait Dominique Ansel en créant en 2013 à New York le cronut, sorte de truc hybride entre le croissant et le donut.

Le cronut, ce truc frit, fourré et recouvert de fraises qui ne ressemble pas à un croissant.

Image: wikipedia

Holy shit, des mini-croissants-céréales!

Chez L'Appartement 4F, on trouve toutes sortes de croissants. C'est ici que Gautier, un ingénieur français qui s'est reconverti dans la boulangerie, et Ashley, proposent leurs mini-croissants à manger comme des céréales: on les balance dans un bol et on ajoute le lait (pour les impies qui mettent le lait avant les céréales, respectez-vous, arrêtez ça). Ce «Petite Croissant Céréale», c'est son nom, est une invention du couple. Il se déguste à Brooklyn et coûte la modique somme de 50 dollars (environ 47 francs suisses), soit le prix d'un gros brunch dans le quartier de Hells Kitchen (j'ai de super adresses si jamais).

Ce bol de petits croissants monstre chou fait le buzz sur TikTok, les New-Yorkais se ruent donc à Brooklyn, dans la boulangerie L'Appartement 4F, pour tremper eux aussi des petits croissants dans du lait. Ça fait un paquet de monde. Et un paquet de mini-croissants.

«Chaque petit croissant est roulé à la main, cuit au four, trempé dans notre sirop infusé à la cannelle, puis déshydraté.» Gautier et Ashley

C'est ridiculement instagrammable.

Mais est-ce que c'est bon, un croissant qui flotte dans le lait? Image: instagram

Le couple, qui aime «aller au marché, faire de la rando et boire du vin» (#cliché), propose aussi d'autres sortes de croissants revisités en mode «fusion des cultures», comme le bien nommé «Croissant à tout». Il s'agit d'un croisement entre le bagel new-yorkais et le croissant parisien.

On se réjouit d'avance de voir sous quelle forme le croissant se réinventera la prochaine fois. Je propose le «croiscous», un croissant fourré à la merguez et cuit dans un tajine.

On reste dans la Grande Pomme?

On a testé LE sandwich le plus connu du monde:

Vidéo: watson

Quittons-nous sur ces chiens dans le métro de New York: