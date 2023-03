Hilona Gos et Julien Bert étaient en couple et ont créé ensemble une marque de shampoings. instagram

Hilona Gos dévoile des audios compromettants contre Julien Bert

Après avoir tenté de nettoyer son honneur dans une vidéo YouTube, Julien Bert va avoir de la peine à défendre son cas suite à la troisième vidéo d'Hilona Gos, son ex-compagne, avec qui il a une société de shampoings.

La saga Hilona Gos - Julien Bert continue et la suite de ces règlements de comptes très publics n'est pas jolie à voir... enfin, à écouter. La jeune femme âgée de 28 ans a posté ce mercredi 1er mars sur YouTube une troisième vidéo, cette fois-ci de 45 minutes, qui prouve la culpabilité de Julien Bert.

Pour rappel, en début de semaine, la candidate de télé-réalité avait partagé deux vidéos sur YouTube dans lesquelles elle accusait son ex-compagnon de violences conjugales et d'escroquerie. Julien Bert avait à son tour répondu dans une vidéo YouTube.

Mais cette fois, Julien Bert va devoir sortir les rames s'il veut se défendre. Dans cette troisième vidéo déjà vue plus de 2,4 millions de fois, on entend des conversations téléphoniques entre lui et Hilona Gos que cette dernière a enregistré à son insu.

Concernant les violences physiques

Dans cette vidéo de 45 minutes, on apprend d'abord que Julien Bert a bel et bien étranglé Hilona Gos. Lorsqu'elle le lui dit au téléphone, il répond: «Je suis une fois de plus désolé, j'aurais jamais voulu en arriver là.»

«Quand tu m'as étranglée, c'était parce que t'étais complètement bourré» Hilona Gos à Julien Bert

Voici le passage clé de la vidéo:

Vidéo: youtube

Concernant les problèmes d'argent

Dans cette vidéo, Hilona prouve également que Julien Bert lui doit beaucoup d'argent, que ce soit lié à la maison louée dans laquelle il vit sans elle et qu'il ne paie pas (mais dont Hilona a payé la caution) ou que ce soit lié à leur société de shampoings qu'ils ont créée ensemble. A chaque fois qu'elle tente de récupérer une partie de cette somme, il essaie de l'embobiner:

«Mardi, je débloque de l'argent, je t'ai dit, je vais le faire.»

«Donc tu débloques combien d'argent?»

«Il y a 43 000 euros. Et après, il a plus d'argent qui va arriver, mais ça, j'peux pas compter là-dessus, parce que ça va mettre encore deux-trois semaines.»

«Hilo, je vais toucher 120 000 euros, là» Julien Bert is the new Simon Leviev.

Au total, selon Hilona, il y a 18 000 euros de loyer qu'il n'a pas payé et 9500 euros de caution qu'elle ne pourra pas récupérer, car il a dégradé la demeure. Elle affirme qu'elle n'a jamais vu la couleur de cet argent. D'autant que l'histoire de Julien Bert semble quand même bien louche. En écoutant les différentes conversations, il fait penser à un certain Simon Leviev, aussi appelé l'arnaqueur de Tinder. Heureusement, Julien Bert n'a pas parlé «d'ennemis»... pas encore en tout cas.

Le candidat de télé-réalité semble tellement dos au mur et à sec, qu'il a donné à Hilona Gos une montre de luxe, cassée selon elle, pour pouvoir éponger une partie de ses dettes... Si ça, c'est pas un geste désespéré.

Pour ne rien arranger à son affaire, Julien Bert serait aussi dans la panade face à l'Etat puisqu'il n'aurait pas payé ses impôts depuis deux ans:

«Quand tu dois des sous à l'Etat, c'est-à-dire les impôts que tu ne paies pas depuis 2020, tout ça, c'est saisi directement à la source. Vu tout ce que tu leur dois, tes 43 000 euros, t'en verras jamais la couleur» Hilona Gos à Julien Bert au téléphone.

Plus la vidéo avance, plus on se rend compte que l'influenceur et ancien candidat de télé-réalité ne comprend pas grand-chose à la gestion d'une entreprise ou plus généralement à la gestion de l'argent. Quand Hilona lui explique qu'il a le choix: soit c'est lui qui garde la société, soit c'est elle, il demande naïvement: «Ok, je te laisse la société, mais après on fait quoi?» Elle lui répond: «Ah bah tu me fais une reconnaissance de dettes de tout ce que tu me dois.» Oui, car Julien Bert a pris 100 000 euros sur le compte de leur entreprise pour ses dépenses personnelles (Uber Eats, Apple TV, vacances et voitures). Résultat, leur employée n'a pas pu être payée. Des accusations qu'il ne réfute pas. D'ailleurs il répond: «Ok, j'assume, je suis désolé.»

Julien Bert sur le capot d'une voiture à plus de 250 000 euros (Class G 63AMG). instagram julienbert42

Hilona a également enregistré une conversation chez leur comptable. On entend ce dernier dire: «Je suis obligée de me ranger du côté d'Hilona» avant de rappeler qu'il faudra aussi payer ses honoraires face à Julien qui s'étonne encore qu'il faille sortir de l'argent pour payer des gens qui font leur travail.

Le seul moment où Julien Bert a l'air de vraiment réaliser ce qui lui arrive, c'est lorsqu'il menace Hilona si elle balance tout sur les réseaux sociaux:

«Si tu fais ça Hilona, je te le jure devant Dieu, je deviens le roi des cons et ça va durer trois, quatre ans de procédure» Julien Bert à Hilona Gos

Julien Bert a finalement quitté la maison, mais...

Dans la vidéo, on entend également la propriétaire de la maison qu'occupe Julien Bert, et qu'il ne paie pas, dire au téléphone à Hilona:

«En tout cas, je suis désolée, mais c'est une grosse merde» La propriétaire de la maison dans laquelle Julien Bert a vécu sans la payer.

Elle explique que même le jardinier n'a pas été payé. En gros, il a donné 10 000 euros à la propriétaire, de l'argent qu'il dit avoir été cherché «dans la nuit». C'est quand même super louche.

A la fin de la vidéo, on apprend qu'Hilona a porté plainte contre son ex-compagnon et que celui-ci a finalement quitté la maison en la laissant dans un état pitoyable. Lui n'est pas présent pour faire l'état des lieux, c'est elle qui se rend sur place et montre le bordel à l'intérieur comme à l'extérieur, comme s'il avait fui dans la hâte.

«La maison, c'est une poubelle» Hilona Gos au moment de l'état des lieux.

La séquence en question:

Vidéo: youtube

Ce mercredi 1er mars, Julien Bert avait vu son compte Instagram suspendu après avoir été signalé par de nombreux fans d'Hilona Gos. Ce jeudi, il est à nouveau activé, mais le mal est fait. Dans les commentaires de chacun de ses posts, les internautes lui taillent un costume trois-pièces: «Julien Bert K.O depuis la 3e vidéo», «Rends l'argent et paie le pauvre jardinier», «Il marche fièrement en pensant aux gens qu'il a plumés.»

Julien Bert n'a pas commenté la dernière vidéo d'Hilona, il n'a pas non plus tenté de se justifier une nouvelle fois sur YouTube. Ça risque d'être désormais difficile. Si, comme Hilona le dit, elle a porté plainte, l'affaire est dans les mains de la justice.

Pour rappel, Julien Bert a déjà été jugé coupable dans une affaire de trafic de drogue en 2014 et avait été condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Il avait également porté pendant 6 mois un bracelet électronique à la cheville. Il avait été accusé de transporter des bagages remplis de drogue à l’aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. L'influenceur a toujours nié les faits, se disant victime de sa naïveté comme en 2019 dans TPMP.

