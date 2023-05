Y a du monde au balcon. source: tiktok @juliettedays

Shakira flirte-t-elle avec cet acteur très connu?

Spotted! Shakira a assisté dimanche au Grand Prix de Formule 1 à Miami en bonne compagnie, et la Toile s'affole.

Shakira a-t-elle tourné la page sur sa saga mouvementée avec le père de ses enfants, le footballeur Gérard Piqué? La question est sur toutes les lèvres alors que l'interprète de la revenge song «Pa tipos como tu» (littéralement: «Pour les mecs comme toi») a été vue en très bonne compagnie: Tom Cruise himself.

A propos, avez-vous écouté la chanson?👇

Les deux stars ont en effet assisté ensemble au Grand Prix de Formule 1, à Miami, ce dimanche 7 mai. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la chanteuse n'avait aucune intention de dissimuler cette escapade, puisqu'elle n'a pas hésité à taper la pose avec la star de Mission Impossible devant les photographes.

Dans une courte vidéo tournant sur TikTok, l'on aperçoit l'acteur de 60 ans accoudé à la balustrade et tout sourire. L'air très détendu, il passe visiblement un moment de complicité avec la star colombienne et ses enfants.

La vidéo en question👇

Vidéo: twitter

Il n'en fallait pas plus pour mettre la Toile en ébullition. Et pour cause: depuis sa séparation difficile d'avec Piqué le 4 juin 2022, c'est la première fois que la chanteuse a été vue en compagnie d'un homme, relève le magazine Elle.

Nombre d'internautes s'interrogent sur la nature de cette relation: sont-ils en couple? S'agit-il d'un date, ou d'un simple flirt? Le héros de Top Gun est-il devenu son wingman? ShakiTom deviendra-t-il le nouveau «IT Couple» qui aura le pouvoir de faire vaciller celui des Bennifer? On s'emballe, mais la Toile aussi, voyez plutôt:

«Shaki n'a pas perdu de temps non plus... si Piqué a changé une Twingo pour une Ferrari, elle a changé sa Ferrari par une Formule 1» La phrase fait référence aux paroles de la revenge song de Shakira «Pa' tipos como tú»: T'as troqué une Ferrari contre une Twingo, Tu as échangé une Rolex contre une Casio🎶 vu sur twitter

«Et ainsi, elle échange une Casio contre une Rolex. Toutes nos félicitations. J'espère qu'ils arriveront à quelque chose de spécial. Pauvre ancien joueur du Barça» vu sur twitter

«Wow avec Tom Cruise😍😍😍😍😍»

«Wow quel niveau haha rien de plus et rien de moins que Shak et Tom» what else vu sur twitter

«Shakira, en plus d'être une super chanteuse, a des fans super célèbres. Vive Shak» vu sur twitter

Certains internautes n'ont cependant pas manqué de faire référence aux liens entre l'ex de Katie Holmes et la scientologie:

«J'espère qu'il ne l'entraînera pas dans la scientologie, car c'est ce qu'il fait en général» vu sur twitter

«Shakira, éloigne-toi de lui!!!» vu sur twitter

Certains n'ont pas hésité à lâcher quelques persiflages en mèmes👇 Traduction: «la scientologie va te coûter cher, Shaki». La bulle fait également référence à la chanson de Shakira: «Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent». image: twitter

Quand Maverick passe en mode Rabiosa, ça donne ça👇 Tom aurait-il lancé à Shaki: «Whenever, wherever?» Les internautes brûlent de savoir...et nous aussi.

Quoi qu'il en soit, la hache des chamailleries ne semble pas encore enterrée entre Shakira et l'ex-défenseur du Barça. En effet, selon des informations relayées par le média Marca, la chanteuse de 46 ans a définitivement quitté l'Espagne après avoir reçu une lettre lui demandant de quitter son logement avant le 30 avril. La missive était signée de la main de l'administrateur du bien, le père de Gérard Piqué. Ambiance!

Et plus récemment, l'artiste, qui a reçu le prix de la Femme de l'année décerné par Billboard lors du gala Latin Women in Music, n'a pas hésité à revenir sur son ancienne relation tumultueuse dans son discours:

«Cette année m'a permis de réaliser que nous, les femmes, sommes plus fortes que nous ne le pensons, plus courageuses que nous ne le croyons, plus indépendantes que ce que l'on nous a appris à être. Car quelle femme ne s'est pas oubliée à un moment de sa vie parce qu'elle recherchait l'attention et l'amour de quelqu'un d'autre? Cela m'est arrivé plus d'une fois.» Discours de Shakira aux Latin Women in Music, relayé par Madame Figaro. madame le figaro

