L'énigmatique princesse de Monaco avait séjourné quatre mois en Suisse, en 2021. De quoi la convaincre d'y rester? montage: watson

People

La princesse Charlene de Monaco aurait trouvé refuge en Suisse

Après tout, ce ne serait pas la première fois que la mystérieuse princesse préfère la vue des Alpes à celle du Rocher.

Plus de «Société»

Depuis douze ans qu'ils sont mariés, le prince Albert de Monaco et sa femme Charlene ont rarement eu la paix. 1 million de rumeurs de divorce plus tard, pourtant, le couple campe encore indéfectiblement le tapis rouge des dîners mondains, festivals de ciné et autres grands prix de Formule-1, côte à côte.

Pas plus tard que ce 29 juillet, Leurs Altesses faisaient «hello hello» aux photographes et au petit peuple à l'occasion du 74e gala de charité de la Croix-Rouge monégasque, au casino de Monte-Carlo. Chic.

Tout de blancs vêtus, le prince Albert (65 ans) et sa femme Charlene (45 ans) ont assisté au bal à Monaco. Image: Corbis Entertainment

Quelques jours plus tard, c'est à bord d'un somptueux yacht en direction de la Corse que le couple princier a embarqué, non sans avoir d'abord glissé les jumeaux Jacques et Gabriella, 8 ans, dans leurs valises. Et bien que Voici les juge «étonnamment proches» sur les photos de croisière, c'est une autre information du magazine people qui a tapé dans l'oeil de toute la presse royale européenne.

Le goût de la Suisse

En effet, nos confrères ne manquent pas de rapporter une nouvelle des plus intrigantes: la princesse Charlene serait de retour en Suisse. Toute seule. Et pour ce bon, cette fois.

Minute, papillon! Pour ceux qui n'auraient pas suivi les mésaventures de l'ex-nageuse olympique, petit récapitulatif. Souvenez-vous: au printemps 2020, la princesse à l'air perpétuellement perdu et nostalgique s'envole pour l'Afrique du Sud, son pays natal, pour ce qui doit être un voyage de quelques jours. Son absence se prolongera, en fait, plus de dix longs mois.

Problèmes de santé, infections, opérations en série: ce n'est qu'en novembre 2021 que Charlene peut, enfin, retrouver sa famille en Europe. Son retour sera bref: quelques jours plus tard, là voilà qui disparaît à nouveau, officiellement pour des raisons de santé, un «profond épuisement, tant émotionnel que physique», justifie Albert en interview à People.

Le lieu exact du traitement, «loin de Monaco», sera longtemps tenu secret. On apprend par la suite que ce n'est autre que sur les hauteurs du Léman, à Montreux, dans la très select et très privée «Clinique des Alpes», que se reposerait Son Altesse. Comptez 45 000 francs par semaine pour profiter de la piscine et de traitements de santé mentale et de toxicomanie, parmi les meilleurs du monde.

Charlene y passera quatre mois.

La Clinique des Alpes, sur les hauts de Montreux, où la princesse Charlene a passé plusieurs mois. Image: swiss tourism

En mars 2022, la princesse est finalement de retour sur son Rocher. Lentement, sûrement, discrètement, l'indomptable «sirène punk» reprend le chemin des apparitions publiques au balcon et des soirées de gala aux côtés de son royal mari.

Une nouvelle fuite?

Ce qui est loin de marquer la fin des rumeurs de troubles et de séparation. En mars, le magazine Royauté affirmait avec aplomb que le couple se trouverait en pleine instance de séparation. Une rumeur aussitôt démentie par le Palais, au travers d'un communiqué aussi rare que lapidaire.

«Je voudrais démentir formellement les rumeurs malveillantes colportées par le magazine français Royauté. Merci de ne pas tenir compte de cet article qui est totalement infondé» Un porte-parole du Palais, le 23 mars 2023.

Pourtant, selon Voici, depuis que Charlene a fait son retour sur le Rocher, plus rien n'est tout à fait comme avant. «Aujourd’hui, c’est un couple qui se donne des rendez-vous pour se voir», glisse une source. Un «couple cérémonial», précise encore l'initié.

D'après nos confrères de Voici, les Grimaldi vivraient désormais séparément. Pendant que le prince continue de camper son rocher monégasque avec leurs deux enfants, son épouse aurait quitté la principauté pour élire domicile... en Suisse!

«Grâce à cette organisation, il y a eu un véritable équilibre» Un initié, à Voici, qui ne précise pas si le fief de Charlene se trouverait en Suisse romande.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Voici prête à la princesse des envies d'escapades helvétiques: en mai 2022, le tabloïd rapportait que Charlene aurait conclu un juteux contrat avec son mari, à hauteur de plusieurs millions d'euros, qui la contraindrait à se présenter à Monaco à l'occasion des cérémonies officielles. Dans la monarchie, ce n'est pas un scoop: tout est affaire d'image et de représentation. Dans l'intervalle, la princesse aurait souhaité s'installer à Genève.

En parlant de princesse et de Genève... Cette «princesse rock'n'roll» née à Genève vise le trône d'Italie

Le fait que Charlene vienne tout juste de supprimer son profil Instagram n'a fait évidemment qu'alimenter les rumeurs d'un nouvel exil. La Suisse serait-elle devenue, un peu malgré elle, une terre de royals? Ce n'est pas la chroniqueuse royale de watson qui souhaiterait le contraire.