Cet homme est au sommet de l'empire du porno

Le propriétaire d'OnlyFans se nomme Leo Radvinsk. Désormais milliardaire, cet Ukrainien d'origine gère un mastodonte du porno. Portrait.

La carrière de Leo Radvinsky a commencé dès 1999, alors qu'il n'avait que 17 ans. A l'époque, il gérait jusqu'à dix sites web qui faisaient la promotion de logins «piratés» de portails pornographiques connus. Radvinsky gagnait de l'argent à chaque clic. Selon Insider, un seul site appelé «Ultra Password» pouvait générer environ 1,8 million de dollars US par an au début des années 2000.

Leo Radvinsky est né dans la ville portuaire ukrainienne d'Odessa. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, sa famille l'a emmené aux Etats-Unis, plus précisément à Chicago. Il y a étudié l'économie et obtenu un bachelor. D'après son site Internet, il vit désormais en Floride. Sa fortune totale est estimée par Forbes à environ 2,1 milliards de dollars américains.

En 2004, le jeune homme, alors âgé de 22 ans, a fondé le portail de webcams «MyFreeCams». Sur ce portail, des modèles de webcam proposent des spectacles érotiques contre rémunération. Le site est toujours en activité et compte aujourd'hui environ 200 000 créateurs de contenu.

Investisseur et philanthrope

OnlyFans a été fondée à l'origine en 2016 par Tim Stokely en collaboration avec son frère et son père. Le père de Tim Stokely, Guy Stokely, est un investisseur prestigieux. Ce n'est qu'en 2018 que Radvinsky est entré en scène en tant qu'investisseur et a acquis 75% de l'entreprise britannique. Tim Stokely est resté dans l'entreprise en tant que CEO jusqu'en 2021.

En raison de ses liens familiaux avec l'Ukraine, Radvinsky a déjà fait don d'environ cinq millions de dollars via OnlyFans. Sur son site web, il se décrit comme «architecte d'une entreprise de logiciels» et comme «investisseur providentiel», c'est-à-dire comme un investisseur qui assiste de nombreuses start-ups.

Il semble également se consacrer à la philanthropie. Ainsi, selon ses propres dires, il souhaite signer le «Giving Pledge». Il s'agit d'une promesse de mettre à disposition, de son vivant ou après sa mort, la majorité de sa fortune à des fins caritatives. Des personnes comme Warren Buffett, Bill Gates ou Mark Zuckerberg ont également signé cette initiative.

Après avoir enregistré des revenus impressionnants en 2021, la plateforme OnlyFans a également connu des gains considérables l'année dernière. Le bénéfice net après impôts s'est élevé à un total de 404 millions de dollars, soit une augmentation de 79 millions de dollars par rapport à 2021. Sur cette somme, 338 millions de dollars ont été distribués sous forme de dividendes au propriétaire de Fenix, Leo Radvinsky. Fenix est l'entreprise derrière OnlyFans.

Le revenu total d'OnlyFans, ou Fenix, s'élevait à 1,09 milliard de dollars en 2022. En 2021, il s'agissait de 932 millions de dollars. L'entreprise a ainsi pu augmenter ses revenus de 17%.