Trois ans après s'être envolé avec femme et enfants pour l'Amérique, c'est officiel: le prince Harry n'est plus vraiment un prince. montage: watson

Le prince Harry est dépouillé de son titre

Oubliez «Son Altesse Royale»: désormais, Harry sera juste Harry.

Plus de «Société»

Il l'a voulu, il l'a eu. Trois ans après s'être retiré de ses fonctions officielles pour prendre du recul «en tant que membre senior» de la famille royale, le duc de Sussex vient d'être purement et simplement dépouillé du gracieux titre de «Son Altesse Royale» (SAR), sur le site Web officiel de la monarchie.

Cette plateforme, qui contient plus de 5000 pages d'informations sur la vie et le travail de la Firme, n'a rien d'anecdotique. C'est là que Buckingham Palace publie les communiqués officiels et maigres informations qu'il daigne bien partager avec le public.

Déjà déclassés

Hautement symbolique, ce changement de titre, signalé pour la première fois par le Daily Telegraph ce mercredi, survient après une série de mises à jour. Il ne s'agit d'ailleurs pas du premier rafraîchissement. En septembre dernier déjà, Harry et Meghan se retrouvaient relégués aux tréfonds de la page.

Précisions que, après son départ aux Etats-Unis, en janvier 2020, le couple avait déjà cessé d'utiliser ce titre ronflant d'«Altesse Royale», pour se contenter de celui de «Duc et Duchesse de Sussex». Certaines pages du site officiel, y compris la biographie du duc, avaient pourtant continué à faire référence au prince en tant que «SAR».

Buckingham vient de couper court à cette ultime marque de faveur. Dans un communiqué, le palais a confirmé la mise à jour: «Suite au décès de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II, le contenu a été revu et mis à jour périodiquement. Certains contenus peuvent être obsolètes jusqu'à ce que ce processus soit terminé». Une manière bien à eux de «delete» définitivement les troublions californiens.