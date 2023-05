Voici les piqûres d'insectes les plus douloureuses au monde

On ne remarque souvent une piqûre de moustique que lorsqu'elle démange; la piqûre elle-même est à peine perceptible. Il n'en va pas de même pour une abeille ou une guêpe, dont la piqûre provoque déjà de fortes douleurs. Mais il y a bien pire...

Un article de

Jennifer Buchholz

La sensibilité à la douleur est différente pour chacun: certains sont sensibles, d'autres ont une tolérance à la douleur nettement plus élevée. On voit bien ces différences de tolérance lors de piqûres ou de morsures d'abeilles, de taons ou de mouches noires.

Il existe toutefois des insectes qui déclenchent de fortes douleurs chez tout le monde. Le scientifique Justin Orvel Schmidt s'est penché sur cette question.

Un classement de la douleur

L'entomologiste du Southwest Biological Institute en Arizona, aux États-Unis, a fait de grands sacrifices pour son étude: il s'est fait mordre ou piquer par plus de 150 insectes du monde entier. Il a noté l'intensité de la douleur provoquée par la piqûre ou la morsure et a établi un classement, le «Schmidt Sting Pain Index» (en français: «indice de douleur de piqûre de Schmidt»). Le voici:

1.0 Douleur légère et fugace. Presque fruitée. «Comme si une minuscule étincelle brûlait un seul poil sur votre bras».

«Comme si une minuscule étincelle brûlait un seul poil sur votre bras». 1.2 Douleur vive et inattendue ou soudaine. Légèrement alarmante. «Comme une décharge d'électricité statique».

«Comme une décharge d'électricité statique». 1.8 Douleur plus rare et plus lancinante. «Comme si on vous tirait une agrafe dans la joue».

«Comme si on vous tirait une agrafe dans la joue». 2.0 Douleur plus riche, presque savoureuse. Plutôt chaude. «Comme si on éteignait une cigarette sur votre langue».

«Comme si on éteignait une cigarette sur votre langue». 2.0+ Douloureux, mais éphémère. «Comme si une tête d'allumette atterrissait sur votre peau.»

«Comme si une tête d'allumette atterrissait sur votre peau.» 3.0 Douleur corrosive et brûlante, presque impitoyable. «Comme si on utilisait une perceuse pour libérer un ongle de pied incarné. Ou comme si on vous versait un gobelet d'acide chlorhydrique sur un coupure».

«Comme si on utilisait une perceuse pour libérer un ongle de pied incarné. Ou comme si on vous versait un gobelet d'acide chlorhydrique sur un coupure». 4.0 Très violent, et affreusement électrique. «Comme si un sèche-cheveux allumé tombait dans votre bain».

«Comme si un sèche-cheveux allumé tombait dans votre bain». 4.0+ Douleur pure et très intense, qui irradie. «C'est comme si vous marchiez sur des charbons ardents avec un long clou rouillé planté dans le talon».

Les piqûres d'insectes les plus douloureuses

Grâce à son classement de la douleur, Schmidt a pu établir la liste des piqûres ou morsures d'insecte par ordre de douleur:

Niveau 1.0

Les abeilles hématophages (Sphecodes), les abeilles sillonneuses comme les abeilles sillonneuses communes (Lasioglossum calceatum).

L'abeille hématophage est une espèce sauvage d'Europe centrale. dr

Les abeilles sillonnantes sont présentes principalement en Europe, en Asie centrale et orientale ainsi que dans d'autres régions du monde. En Europe centrale, elles font partie des espèces d'abeilles sauvages les plus courantes.

Niveau 1.2

Fourmis piquantes comme la fourmi de feu (Solenopsis invicta).

La piqûre de la fourmi de feu provoque une douleur qui ressemble à une brûlure. dr

La fourmi de feu est originaire d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on la trouve également aux États-Unis, en Chine et en Australie.

Niveau 1.8

La fourmi d'acacia (Pseudomyrmex ferruginea).

Cette espèce de fourmi est la plus répandue en Europe centrale. dr

Niveau 2.0

Guêpes à tête courte (Vespula), dont la guêpe commune (Vespula vulgaris), la guêpe germanique (Vespula germanica).

La guêpe germanique aime les aliments sucrés ou riches en protéines. dr

Il existe plus de 25 espèces différentes de guêpes à tête courte dans le monde.

Niveau 2.0+

Abeilles à miel (Apis), frelons.

L'abeille à miel peut aussi piquer. dr

Niveau 3.0

Frelon européen (Vespa crabro), fourmis de velours (Mutillidae).

Ce frelon est trois fois plus grand qu’une guêpe. dr

Les frelons européens n'ont que très peu de prédateurs. En Europe, il existe environ 155 espèces différentes.

Niveau 4.0

Guêpe pepsis (Pepsis grossa).

La guêpe Pepsis Formosa chasse les tarentules. dr

La guêpe pepsis est l'insecte officiel de l'État du Nouveau-Mexique et peut mesurer jusqu'à cinq centimètres.

Niveau 4.0+

Fourmi balle de fusil (Paraponera clavata), guêpe bourreau (Polistes carnifex).

Selon Schmidt, c'est cette fourmi qui possède la morsure la plus douloureuse. dr

La fourmi balle de fusil compte parmi les plus grandes espèces de fourmis au monde et vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Soulager la douleur des piqûres d'insectes

Les piqûres d'insectes inoffensives sont souvent faciles à traiter soi-même. Après la piqûre ou la morsure, examinez la zone atteinte. Si un dard est encore présent, retirez-le complètement. Lavez ou refroidissez la zone.

Si des symptômes tels que des vertiges, des nausées ou des difficultés respiratoires apparaissent, consultez un médecin. Il en va de même si la peau autour de l'endroit de la piqûre change de couleur de manière inhabituelle, si elle gonfle très fortement et douloureusement ou si les rougeurs s'étendent fortement.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

