Ma tête quand j'imagine devoir me taper de la nourriture pour lapins pendant un mois. Image: watson

J'ai testé un célèbre régime durant 6 semaines et...

Suspicieuse avec les régimes soi-disant magiques qui font pour la plupart reprendre le double des kilos perdus, j'ai voulu essayer Weight Watchers. Je vous raconte mon expérience sur six semaines.

Un régime, mais pourquoi? Avant tout, précisons que je n'encourage personne à entamer le moindre régime. J'ai testé parce que j'estimais avoir cinq kilos à perdre pour être bien dans mes baskets. Si cet article peut vous être utile, tant mieux, mais l’application WW ne se substitue pas aux conseils de professionnels de la santé.

J'ai repoussé le début de mon expérience. D'abord, à cause d'une sale crève. Et ensuite parce que j'avais la trouille. Je m'étais engagée, pour cet article, à tester Weight Watchers (WW) pendant au moins un mois. C'est long, un mois, à devoir sacrifier sa vie sociale, renoncer aux apéros, ne pas pouvoir manger des trucs en sauce, du fromage, des pâtes, du miel, des pâtes avec de la sauce, du fromage avec du miel (me jugez pas). Motivation zéro, flemme, et surtout, j'étais dubitative. S'il y avait une méthode qui fonctionnait vraiment, ça se saurait.

Je me permets de vous remettre ma tronche avec de la salade pour illustrer mon incrédulité. Image: watson

Et puis dans ma vision un peu désuète de la chose, WW, c'était un truc de mamans qui s'échangent des recettes rangées dans des classeurs aux pages jaunies. Heureusement, aujourd'hui, c'est une app qui mâche le boulot des utilisateurs: elle compte les points (j'y reviendrai), elle peut scanner les codes barres dans les supermarchés et faire un tracking des kilos perdus. On n'arrête pas le progrès. Youpi. Pas envie quand même.

N'ayant plus d'excuses pour retarder ce que j'envisageais comme une punition, je me suis lancée. En traînant les pieds.

Première semaine

Mon premier repas est un midi. Dans le frigo, les restes de pâtes à la sauce tomate de la veille. Les pâtes, c'est autorisé, ou vais-je devoir foncer au supermarché acheter de fades brocolis? Dans l'app, je cherche la valeur des points d'un tel repas (j'ai droit à 23 points par jour). Surprise, oui, les pâtes, c'est OK. Il en reste environ 100gr avec un peu de sauce, ça me décomptera sept points. Ce ne sont même pas ces restes qui me «coûtent» le plus cher, mais le parmesan râpé. Deux points la cuillère à soupe alors que j'y vais volontiers à la louche.

via GIPHY Du fromage aromatisé aux pâtes = la vie que j'ai décidé de mener.

Une vie sans ajouter du fromage en quantités industrielles vaut-elle la peine d'être vécue? Après 17 secondes à dramatiser, à table! Rigatoni avec (un peu) de parmesan et des tomates cerises.

En scrollant dans l'app, je découvre que fruits et légumes (pour la plupart) ne valent pas de point. Idem avec les œufs. Yeah! Moi qui pensais vivre un enfer pendant un mois, à avoir le ventre qui gargouille en mangeant des carottes crues et autres monstruosités insipides dans la catégorie «nourriture pour lapins», ça ne s'annonce pas aussi affreux que je l'imaginais. #DramaQueen.

Au fil des jours, j'essaie de trouver des recettes sympas, sans dépasser ces 23 points quotidiens. J'ai aussi un stock de points bonus à répartir sur la semaine, mais dans un premier temps, je n'y touche pas. Je me remets même au sport car l'app est ludique, comme un jeu: une session de course à pied me rajoute des points bonus. Un jeu qui me permet de prendre soin de moi, physiquement et mentalement. Et qui, au bout d'une semaine, m'a fait perdre... 1,4 kilo!

Deuxième semaine

Ma motivation est renouvelée par une amie, qui se lance aussi. Elle a réactivé son compte WW qu'elle avait créé après une grossesse. Ce régime lui avait réussi. On s'encourage, s'échange des idées de recettes. Je suis assez contente de lui envoyer ma version du burrito: une omelette fine en guise tortilla, dans laquelle on jette épinards, tomates, séré, tranches de dinde, oignon rouge, sel, poivre, piment d'Espelette.

Mon burrito magique! Image: watson

C'est bon, c'est «plaisir coupable» puisque ça se mange avec les mains et que ça dégouline. Et ça vaut... zéro point. Cette petite merveille deviendra mon repas quick & easy tout au long de ce mois pour compenser les jours où je m'enverrai des bouffes gargantuesques, parce que finalement, rien n'est interdit, tout est une question de dosage.

Son expérience m'aide beaucoup: elle me conseille de fixer le jour de pesée avant le week-end, puisque j'ai tendance à avoir une vie monacale du dimanche au mercredi et de redevenir une étudiante fêtarde du jeudi au samedi. L'épreuve de la balance, ce sera le jeudi matin. Cette dernière m'indique d'ailleurs que ma (petite) semaine s'est déroulée sans encombre: -0,7 kilo.

Troisième semaine

Elle s'annonce d'ores et déjà plus compliquée: le programme est chargé en bouffes et en apéros. Pour contrebalancer ces 23 points journaliers, je mise sur des repas light et prends des fruits dès que j'ai un petit creux. Un mal pour un bien puisque je me mets même à en manger dans la matinée, moi qui ne touchais à rien d'autre qu'à des litres de café avant midi.

La semaine s'écoule et la balance est clémente, les efforts, malgré les écarts, ont payé: -0,4 kilo. Finalement, ce régime n'est pas aussi hard que je le pensais. Je commence même à calculer les points de tête sans devoir rester scotchée à l'app WW.

Quatrième semaine

J'ai pris le rythme, je ne fais même plus vraiment attention et mes recettes light sont plus élaborées. J'ai même l'impression que, comme les premières semaines m'ont forcées à être plus créative, je mange plus varié qu'avant. Je me tape toujours des plâtrées de pâtes, mais sans les recouvrir de fromage et je me contente d'une assiette (allez, une et demi) et de fruits.

En fait, je réalise surtout que je mangeais en trop grandes quantités, avant, et que c'est pour cette raison que j'étais souvent dans un semi coma après les repas. Aujourd'hui, c'est une tout autre dynamique. La perte de poids est même un peu passée au second plan. D'ailleurs, j'ai oublié de me peser.

Cinquième semaine

Si j'ai zappé l'étape de la balance, il y a un objectif que j'ai toujours en tête. Un but qui peut sembler un peu vain, mais je m'en fous: je voulais pouvoir reporter une jupe dans lequel je me sentais particulièrement bien. Je fouille dans mon armoire, je sais qu'elle est planquée au fond. Impossible de la porter depuis deux ans, je ne voulais plus la voir, sans la jeter pour autant. Je la ressors.

... Elle me va! Elle est encore un peu serrée, mais il ne manque pas grand-chose. Yes! Oui, c'est un peu superficiel, mais ça m'est égal. Je suis contente d'entrer dans cette jupe. Je l'adore, elle me fait me sentir bien dans mon booty et dans ma tête.

Sixième semaine

Je n'utilise plus vraiment l'app WW. Je ne compte plus les points. J'ai fait évoluer mon alimentation, gentiment mais sûrement, sans pour autant tout changer et surtout, sans renoncer à rien. Ma façon de manger, désormais, me permet d'avoir un poids stable, tout en me faisant plaisir.

Outre les cinq kilos en moins (j'ai réussi!), cette expérience m'a surtout fait réaliser que ma manière d'appréhender la nourriture n'était pas aussi saine que je le croyais.

Les semaines, les mois, les années à venir

Aujourd'hui, j'ai changé de façon de manger. C'est varié, c'est bon, c'est épicé, ça peut aussi être gras et riche. Je me fais toujours un petit McDo de temps en temps. J'adore toujours autant la crème dans les pâtes, sur lesquelles je balance toujours du parmesan, mais moins, et sans m'envoyer trois assiettes d'un coup. Il y a désormais toujours des fruits chez moi. Il y a aussi toujours du chocolat, mais je ne me tape plus la plaque d'une traite.

via GIPHY Moi bébé vous souhaitant joyeuses Pâques.

Je n'achète plus de produits transformés, je cuisine, sans forcément passer des heures aux fourneaux. D'ailleurs, je suis bien obligée d'admettre que quand je m'achetais une pizza surgelée, avant, ce n'était pas par manque de temps, mais bien par flemme.

Je suis bien dans mes baskets. Je n'utilise plus l'app WW parce que même si elle m'a été très utile, je n'ai pas envie de perdre plus de kilos, ni de noter ce que je mange ou bois. D'autres s'en servent pour rester en forme, pour avoir un suivi, trouver des conseils. Moi, j'ai eu ce que je voulais: perdre 5 kilos (que je n'ai pas repris). Et je peux remettre ma jupe bleue!

