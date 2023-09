La «dark feminine energy», l'énième tendance pseudo féministe à la con

Vous vous demandez quelle est la dernière tendance stupide sur TikTok qui, sous couvert d'un pseudo féminisme, dicte aux femmes ce qu'elles doivent faire? Ne cherchez plus! Bienvenue dans le monde merveilleux de la «dark feminine energy», pour «mettre les hommes à vos pieds».

Sur TikTok, ce réseau social débile très populaire chez les jeunes, des influenceurs autoproclamés coachs de vie ont accouché d'une nouvelle tendance à la con qui fait des millions de vues. Un concept éclaté et archaïque déguisé en idée féministe, j'ai nommé...

La «dark feminine energy»!

En gros, il s'agit d'un concept d’empowerment pour les femmes. Mais le gros problème avec cette «dark feminine energy», c’est qu’on encourage surtout les femmes à prendre le pouvoir sur les hommes, en faisant ressortir leur part sombre, cette part qui permet, je cite, «de mettre les hommes à ses pieds».

Le tout est évidemment arrosé de slogans débiles, du genre «les hommes vous donneront enfin le traitement de princesse que vous méritez» ou encore «n'oubliez pas que les hommes manquent de confiance en eux, écrasez-les». Les vidéos reprennent parfois des passages de films, avec des personnages un peu badass incarnés par des femmes comme Megan Fox ou Angelina Jolie.

Des conseils et un retour dans les années 1950

Ces tutos de «sombre féminine énergie» donnent aussi de merveilleux conseils que les messieurs des années 1950 auraient validés. Par exemple, il faut cacher ses émotions pour ne pas passer pour une hystérique devant les hommes. Il faut aussi suivre un régime strict, faire du sport, se maquiller façon femme fatale, porter des vêtements sexy, ne pas se montrer au naturel.

Le pire, c’est que cette tendance est présentée comme une forme de développement personnel «féministe». D'autres exemples de conseils trouvés dans ces vidéos? Volontiers:

Il faut avoir l’air sûr de soi, ne jamais s’excuser, exploiter son sex-appeal pour rendre les hommes nerveux… Il y en a même un encore plus bête, c’est se teindre les sourcils pour avoir l’air plus forte.

Et en plus, il faut trouver l’équilibre dans tout ça, pour paraître un peu inaccessible, un brin mystérieuse, mais pas complètement non plus. Vous cherchez le mot pour définir ce concept éclaté? Je vous le donne: c’est sexiste. Et con. N'est-ce pas merveilleux, en 2023?

Le problème, c'est que ce sont le plus souvent les jeunes filles qui croient aux messages idiots balancés dans ces vidéos stupides. La bonne nouvelle? C'est que de toute façon, dans deux mois, il y aura sûrement une autre tendance qui dira exactement l’inverse. D'ici là, on ferme un peu TikTok, on ouvre ses chakras et on attend que ça passe.

Courage!