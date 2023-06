Ces règles étonnantes pourraient gâcher vos vacances en Italie

En général, il est strictement interdit de prélever du sable, des galets ou du quartz sur les plages italiennes. Même les plus petites quantités sont punies, et peuvent entraîner des amendes allant de 500 à 3000 euros . Emporter des moules avec vous peut être encore plus onéreux: les douanes peuvent exiger jusqu'à 10 000 euros ici. Alors autant vous dégotter un petit restaurant du coin s'il s'agit de votre plat préféré.

Bien-être animal, protection de l'environnement ou protection de la santé: en Italie , il existe de nombreuses bonnes raisons pour des lois strictes. Cependant, tous les vacanciers n'en seront pas conscients, de sorte que dans de nombreux endroits, des sanctions coûteuses se cachent pour des infractions soi-disant mineures. Comme on est sympa, on vous résume ici les lois les plus importantes.

Elle a inventé l'urinoir pour femmes: «Beaucoup n'attendaient que ça»

Les files d'attente sont souvent longues, les toilettes parfois sales: des inconvénients que rencontrent les femmes – ou toute personne faisant pipi accroupi –, et que Gina Périer a souhaité supprimer en inventant des urinoirs pour cette frange de la population.

En pleine effervescence festivalière, alors que la musique bat son plein et que la bière coule à flots, une envie soudaine se fait sentir: «Je dois aller faire pipi!» Mince. L'heure du choix cornélien a sonné: est-ce que je me retiens jusqu'à ne plus pouvoir marcher? Ou est-ce que je prends le risque de louper une partie du concert – et de perdre la majorité de mes potes au passage – pour aller me soulager et reprendre la fête le cœur (et la vessie) léger?