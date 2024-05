Voici comment affronter les moustiques cet été

Ces bestioles volantes peuvent vite gâcher votre été. Découvrez comment vous protéger efficacement et les solutions à éviter.

Jennifer Buchholz / t-online

Rien n'est plus énervant que les moustiques qui gâchent le plaisir d'un bel événement en plein air. En prenant les bonnes précautions, on s'assure que les moustiques gênants restent à distance. Il existe, toutefois, des astuces qui ne se distinguent que par leurs promesses publicitaires sans fondement – au lieu de leur efficacité. Qu'est-ce qui est efficace contre les moustiques femelles et qu'est-ce qui ne l'est pas?

Les moustiques, c'est chiant. Image: Shutterstock

Ce qui est relativement inefficace contre les moustiques

Bougies au citron et à la citronnelle

On dit que l'odeur du citron ou de la citronnelle éloigne les moustiques. C'est pourquoi l'huile essentielle est présente dans de nombreuses bougies, torches de jardin ou encore crèmes anti-moustiques.

L'odeur n'est pas dissuasive pour les moustiques, explique Stiftung Warentest – une organisation de consommateurs allemande qui réalise des essais comparatifs de produits. De plus, le parfum peut attaquer les muqueuses et déclencher des allergies.

Appareils à ultrasons

Il existe sur le marché de nombreux appareils censés émettre des ultrasons pour éloigner les moustiques. Cependant, il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité de ces appareils. En outre, la lumière UV attire de nombreux insectes utiles qui meurent ensuite dans les barres de combustion.

Certaines plantes sont fortes

L'hypothèse selon laquelle certaines herbes comme la lavande ou la menthe peuvent chasser les moustiques est très répandue. Mais souvent, le parfum de ces plantes ne suffit pas, à lui seul, à repousser les insectes.

Des études ont seulement démontré que l'essence de cataire (népétalactone), également appelée épine-vinette, éloigne les moustiques. Elle est même bien plus efficace que le diéthyltoluamide (DETT), un produit chimique qui entre dans la composition des sprays anti-moustiques courants.

L'odeur que dégagent les plants de tomates repousse également les moustiques. En combinaison avec des plantes de basilic, l'effet est encore renforcé.

Pièges lumineux

Certaines personnes utilisent des pièges lumineux pour attirer et capturer les moustiques. Cependant, ces pièges sont souvent peu efficaces et capturent généralement plus d'insectes utiles que de moustiques.

En outre, les moustiques piqueurs ne sont pas attirés par la lumière, mais par les odeurs corporelles et le CO 2 . Les petits moustiques qui se rassemblent autour d'une source de lumière pendant la nuit ne piquent pas.

Le ventilateur

L'idée que les ventilateurs peuvent chasser les moustiques en augmentant le flux d'air autour de nous semble plausible. L'effet est toutefois limité, car les moustiques peuvent voler même par vent léger. Et un ventilateur réglé au maximum et hurlant est peu efficace, c'est le cas de le dire, pour passer une nuit agréable.

Applications pour smartphone

Les applications pour smartphones – ou autres appareils qui émettent des sifflements aigus – ne font pas fuir les moustiques. En effet, les moustiques femelles, responsables des piqûres qui démangent, entendent mal.

Ce qui est plutôt efficace contre les moustiques

Réduisez le risque d'être piqué par un moustique en portant des vêtements clairs, pas trop moulants et au tissage serré. Veillez à ne pas trop sentir la transpiration – les moustiques sont attirés par l'odeur d'acide butyrique.

Les moustiquaires, diverses crèmes et sprays chimiques et le fait de vider régulièrement l'eau accumulée à l'extérieur (dans le pot de fleurs, dans l'arrosoir, dans le bain d'oiseaux) se sont également révélés efficaces. Evitez autant que possible les eaux stagnantes.

En attirant les prédateurs des moustiques dans vos extérieurs, comme les oiseaux chanteurs, les araignées et/ou les amphibiens, vous réduisez encore plus le risque d'être piqué.

De nombreux produits anti-moustiques comme les bougies, les applications, les lampes ou les appareils à ultrasons ne font pas fuir les moustiques. Ils sont un gaspillage d'argent. La plupart du temps, il suffit d'attirer les prédateurs des moustiques, de porter des vêtements amples et de veiller à sa propre hygiène corporelle.

